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देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आरक्षी ने निकाली पिस्टल! एसपी ने दिए जांच के आदेश

अतिक्रमण हटाने के बीच पुलिस आरक्षी ने निकाली पिस्टल ( Etv Bharat )

देवघर: शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और व्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता रहता है. अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान का दायरा बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता है.

आरक्षी द्वारा पिस्टल निकालने का वायरल हुआ वीडियो

हालांकि इस तरह की कार्रवाई के बीच जिला प्रशासन और पुलिस को कई बार स्थानीय लोगों समेत जनप्रतिनिधियों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसा ही देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक पुलिस आरक्षी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपनी पिस्टल निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है साथ ही पुलिसकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

अतिक्रमण को लेकर पुलिस और लोगों के बीच में तीखी नोकझोंक (Etv Bharat)

पुलिस की कार्यशैली सवाल

हालांकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि संबंधित आरक्षी किसी को डराने या धमकाने के उद्देश्य से हथियार नहीं निकाल रहा था बल्कि वह अपनी पिस्टल को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था. बावजूद इसके पिस्टल वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.