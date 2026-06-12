देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आरक्षी ने निकाली पिस्टल! एसपी ने दिए जांच के आदेश
देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आरक्षी द्वारा निकाली गई पिस्टल का वीडिया वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए.
Published : June 12, 2026 at 1:57 PM IST
देवघर: शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और व्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता रहता है. अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान का दायरा बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता है.
आरक्षी द्वारा पिस्टल निकालने का वायरल हुआ वीडियो
हालांकि इस तरह की कार्रवाई के बीच जिला प्रशासन और पुलिस को कई बार स्थानीय लोगों समेत जनप्रतिनिधियों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसा ही देवघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक पुलिस आरक्षी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपनी पिस्टल निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है साथ ही पुलिसकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.
पुलिस की कार्यशैली सवाल
हालांकि घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि संबंधित आरक्षी किसी को डराने या धमकाने के उद्देश्य से हथियार नहीं निकाल रहा था बल्कि वह अपनी पिस्टल को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था. बावजूद इसके पिस्टल वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
एसपी ने दिए जांच के निर्देश
वहीं पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है. वायरल वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी, यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो विभागीय स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि पुलिस बल को हथियारों के उपयोग के संबंध में निर्धारित नियमों और परिस्थितियों का पालन करना होता है. ऐसे में वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है. जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आरक्षी द्वारा पिस्टल निकालने के पीछे वास्तविक परिस्थिति क्या थी और वायरल वीडियो में दिखाई दे रही तस्वीरों की सच्चाई क्या है.
ये भी पढ़ें- देवघर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर देखते ही दुकानदारों में मची खलबली
रांची में हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज, अवैध जल कनेक्शन और अतिक्रमण पर निगम की सख्ती
धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ रेल प्रशासन की कार्रवाई, कई घरों पर चला बुलडोजर, लोगों ने जताया विरोध