एसआईआर ड्यूटी से शिक्षकों का जीवन अस्त-व्यस्त, शैक्षणिक कार्य प्रभावित
झारखंड में SIR ड्यूटी से शिक्षकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इससे शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हुए हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : July 9, 2026 at 4:00 PM IST
देवघर: इन दिनों झारखंड में सरकारी शिक्षकों के बीच काफी तनाव देखने को मिल रहा है. इसकी वजह कोई पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि सरकारी कार्यों का बढ़ता बोझ है.
दरअसल, इन दिनों झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी जिलों के सरकारी स्कूलों के कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. शिक्षकों से बीएलओ (BLO) और वॉलंटियर के रूप में कार्य कराया जा रहा है.
बीएलओ और वॉलंटियर शिक्षकों की व्यस्तता
जो शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे पूरी तरह एसआईआर के काम में व्यस्त हैं. वहीं, जो शिक्षक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्कूल के शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ वोटर पुनरीक्षण का कार्य भी करना पड़ रहा है.
बदल गई शिक्षकों की दिनचर्या
जीएस उच्च विद्यालय के शिक्षक महेंद्र सिंह बताते हैं कि एसआईआर में ड्यूटी लगने के बाद उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है. पहले वे स्कूल की ड्यूटी पूरी कर शाम चार बजे तक घर पहुंच जाते थे, लेकिन अब घर पहुंचने का कोई निश्चित समय नहीं है. कभी रात आठ बजे तो कभी नौ बजे तक घर पहुंच पाते हैं.
शिक्षा सभा मध्य विद्यालय की सहायक शिक्षिका नूतन कुमारी बताती हैं कि जब से उनकी ड्यूटी एसआईआर में लगी है, तब से जीवन पूरी तरह बदल गया है. उनका कहना है कि एक शिक्षक का सामान्य जीवन जैसे समाप्त हो गया है और अब ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ काम के लिए ही बची है. 30 जून से एसआईआर की ड्यूटी शुरू होने के बाद सुबह से देर शाम तक का पूरा समय इसी कार्य में बीत जाता है. यहां तक कि रविवार को भी ड्यूटी करना पड़ रहा है. हालांकि, एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते सरकार के इस कार्य को करना जरूरी है, इसलिए वे सभी पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं.
शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ा असर
जीएस हाई स्कूल के प्राचार्य हिमांशु शेखर ने बताया कि एसआईआर की ड्यूटी लगने के बाद निश्चित रूप से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की कमी थी, लेकिन जब से पांच शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगाई गई है, तब से शिक्षण व्यवस्था पर इसका और अधिक असर पड़ा है.
यह स्थिति केवल जीएस हाई स्कूल और शिक्षा सभा मध्य विद्यालय की नहीं, बल्कि जिले के कई विद्यालयों की है. जिले के करीब छह हजार शिक्षकों में से एक हजार से अधिक शिक्षक एसआईआर की ड्यूटी में लगे हुए हैं. शिक्षकों का कहना है कि देश के लिए ड्यूटी करना जरूरी है, लेकिन इस व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया जा सकता है.
जिला शिक्षा अधीक्षक का बयान
इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से शिक्षकों पर कार्य का बोझ बढ़ा है, लेकिन यह आदेश उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जारी किया गया है, जिसका पालन सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक कार्य के बाद एसआईआर का कार्य भी करना होगा. यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.
शिक्षकों की परेशानी पर उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल एक महीने के लिए है. एसआईआर का कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षकों को इस अतिरिक्त दायित्व से राहत मिल जाएगी.
पोरैयाहाट में बीएलओ की मौत के बाद भी सवाल बरकरार
पिछले दिनों गोड्डा जिले के पोरैयाहाट में एक बीएलओ की मौत के बाद उनके अधिकारों और कार्य परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठे थे. इसके बावजूद अब भी बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी अतिरिक्त कार्यभार के दबाव में काम कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें:
झारखंड में SIR: बीएलओ की कार्यशैली से राज्य अल्पसंख्यक आयोग नाराज, चुनाव आयोग से मिलकर कार्रवाई की करेंगे मांग
झारखंड में SIR: गणना प्रपत्र भरने में उदासीन रांची के लोग, जानिए इसके पीछे क्या है वजह