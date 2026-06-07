स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा देवघर सदर अस्पताल का महिला एवं प्रसूति विभाग, मरीजों को घंटों करना पड़ता है इंतजार
देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचीं गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों की कमी के अलावा जांच संबधित मामलों में भी देरी हो रही है.
Published : June 7, 2026 at 3:59 PM IST
देवघर: झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा लंबे समय से रहा है. राज्य के बड़े अस्पतालों से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों तक मरीजों को इलाज के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. देवघर सदर अस्पताल का महिला रोग एवं प्रसूति विभाग भी इन दिनों कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है.
गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी बनी डॉक्टरों की कमी
इलाज कराने पहुंची महिला मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन उसके अनुरूप विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है. इसका असर इलाज की व्यवस्था पर पड़ रहा है. गर्भवती महिलाओं को जांच और परामर्श के लिए कई-कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. मरीजों का कहना है कि दिन के समय डॉक्टरों की संख्या कम होने के कारण मरीजों को देखने की प्रक्रिया काफी धीमी है.
गर्भावस्था से संबंधित जांच की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह
यहां समस्या केवल डॉक्टरों की कमी तक सीमित नहीं है. महिला मरीजों का कहना है कि गर्भावस्था से संबंधित सभी आवश्यक जांच अस्पताल परिसर में उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में उन्हें मजबूरन निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है, जहां अधिक खर्च वहन करना पड़ता है.
अस्पताल में अभी भी कई खामियां: महिला
अस्पताल में इलाज करा चुकी रूबी देवी बताती हैं कि पहले की तुलना में अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार जरूर हुआ है लेकिन अभी भी कई कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है. मरीजों ने महिला एवं प्रसूति विभाग में साफ-सफाई की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि नियमित रूप से सफाई कार्य कराने की जरूरत है.
वर्तमान में अस्पताल में तीन महिला रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं. इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक भी तीनों शिफ्टों में मरीजों को सेवा दे रहे हैं: डॉ. सुषमा वर्मा, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल
उपाधीक्षक ने स्वीकार किया कि महिला एवं प्रसूति विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है लेकिन उपलब्ध संसाधनों के साथ सेवाएं संचालित की जा रही हैं. डॉ. वर्मा ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महिला मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में महिला एवं प्रसूति विभाग में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में पहल की जाएगी.
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