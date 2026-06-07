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स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा देवघर सदर अस्पताल का महिला एवं प्रसूति विभाग, मरीजों को घंटों करना पड़ता है इंतजार

सदर अस्पताल, देवघर ( Etv bharat )