पथरीली जमीन पर मीठी सफलता: नौकरी छोड़ बना किसान, खेती के स्टार्टअप से लाखों की कमाई
देवघर के राजकिशोर राय लाखों की नौकरी छोड़ खेती कर रहे हैं. इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.
Published : January 24, 2026 at 3:47 PM IST
देवघर: आज के दौर में जब हर युवा नौकरी छोड़कर अपना कुछ करने का सपना देख रहा है, तब देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के बसवाड़ा गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो बताती है कि स्टार्टअप केवल शहरों या बड़ी पूंजी का मोहताज नहीं होता बल्कि संयम, धैर्य और जज्बा ही इसकी असली पूंजी है.
पथरीली और कम उपजाऊ जमीन के लिए पहचाने जाने वाले बसवाड़ा गांव में रहने वाले राजकिशोर राय ने 9 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर असंभव को संभव कर दिखाया है. एमबीए की पढ़ाई के बाद अच्छी कंपनी में बेहतरी सैलरी ले रहे थे, वहीं उन्होंने गांव लौटकर खेती को अपना स्टार्टअप बनाने का फैसला किया.
सही तकनीक और खुद का निवेश
वर्ष 2020 में शुरू हुई स्ट्रॉबेरी की खेती उनके लिए आसान नहीं रही. पहले साल भारी नुकसान हुआ. साल 2021 में भी निराशा हासिल हुई. लेकिन राजकिशोर राय ने हार नहीं मानी. तीसरे प्रयास में पूरी तैयारी, सही तकनीक और खुद के निवेश से उन्होंने खेती को एक नई दिशा दी और यहीं से किस्मत ने करवट ली. आज उनकी स्ट्रॉबेरी देवघर से निकलकर रांची तक के बाजारों में अपनी पहचान बना चुकी है. हालांकि सरकारी मदद को लेकर उनका कहना है कि सुविधाएं नाममात्र की मिलीं. पथरीली जमीन में नमी बनाए रखने के लिए मंचिंग, ड्रिप पाइप, खाद मशीन जैसी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अपने दम पर खड़ी की.
राजकिशोर कई लोगों के लिए बने प्रेरणा
राजकिशोर राय की सफलता अब गांव के लिए प्रेरणा बन गई है. किसान केशव राय कहते हैं कि इस खेती को देखकर अब स्थानीय लोग भी विशेष फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. वहीं, विवेक चौधरी का मानना है कि राजकिशोर राय ने गांव के युवाओं को यह विश्वास दिया है कि खेती भी सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय बन सकती है. ग्रामीण उत्तम बताते हैं कि इस खेती से गांव के मजदूरों को भी नियमित रोजगार मिल रहा है.
वहीं, जिला उद्यान पदाधिकारी यशराज कुमार ने राजकिशोर राय को प्रगतिशील किसान बताते हुए कहा कि कृषि विभाग उनकी समस्याओं के समाधान और सहयोग के लिए प्रयासरत है, ताकि उनके जैसे किसान दूसरों के लिए मिसाल बन सकें. देवघर के इस किसान की कहानी साफ संदेश देती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो पथरीली जमीन पर भी सफलता की फसल लहलहा सकती है.
