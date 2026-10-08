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Special: देवघर की बेटी प्राची प्रिया ने बढ़ाया झारखंड का मान, संसद भवन तक पहुंचकर रचा सफलता का नया अध्याय

देवघर: आज भी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों में यह सोच देखने को मिलती है कि बेटियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए. हालांकि, बदलते दौर में कई बेटियां इन सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर नई पहचान बना रही है.

पीएम मोदी के साथ देवघर की प्राची प्रिया (ETV BHARAT)

प्राची प्रिया देवघर के आरडी बाजला कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की छात्रा हैं. उनकी इस उपलब्धि से कॉलेज में भी खुशी का माहौल है. कॉलेज की विभागाध्यक्ष निमिषा होरो ने कहा कि प्राची की सफलता पूरे कॉलेज के लिए गर्व की बात है.

दरअसल, माई भारत (MY Bharat) और नेहरू युवा केंद्र की ओर से यूथ पार्लियामेंट स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. प्राची प्रिया ने पहले जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद उनका चयन राज्य स्तर के कार्यक्रम के लिए हुआ. राज्य स्तर पर भी प्राची ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अव्वल रहीं. इसके बाद भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से देशभर से चयनित छात्रों में प्राची प्रिया का भी चयन हुआ. उन्हें ‘Know Your Leader’ कार्यक्रम के तहत संसद भवन भ्रमण का अवसर मिला.

देवघर की प्राची प्रिया भी ऐसी ही बेटियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सफलता से पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है. देवघर के बिलासी टाउन की रहने वाली प्राची प्रिया ने देवघर से रांची और फिर रांची से दिल्ली तक का सफर तय किया. दिल्ली पहुंचकर उन्हें संसद भवन के भ्रमण का अवसर मिला. खास बात यह रही कि पूरे झारखंड से संसद भवन भ्रमण के लिए चयनित छात्रों में सिर्फ प्राची प्रिया का ही चयन हुआ.

माता-पिता के सहयोग को दिया सफलता का श्रेय

प्राची प्रिया की मां ज्ञानु देवी ने बताया कि उनकी बेटी अपने करियर को लेकर शुरू से ही सजग रही है. परिवार ने हमेशा उसका सहयोग किया और उसकी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने अन्य अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों की रुचि और लक्ष्य को समझें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दें. उनका मानना है कि परिवार का सहयोग बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करता है.

अनुराग ठाकुर के साथ प्राची प्रिया व अन्य छात्र (ETV BHARAT)

माता-पिता ने बेटे-बेटी में कभी फर्क नहीं किया

प्राची प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और कॉलेज के शिक्षकों को दिया. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता ने कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया. उन्हें हमेशा अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आजादी दी गई. प्राची ने कहा कि परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत की बदौलत उन्हें माई भारत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला और इसी उपलब्धि के कारण उन्हें संसद भवन देखने का अवसर प्राप्त हुआ.

छात्रों के साथ सेल्फी लेते अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT)

संसद भवन में बड़े नेताओं से मुलाकात

संसद भवन भ्रमण के अनुभव को साझा करते हुए प्राची प्रिया ने बताया कि इस दौरान उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों को करीब से देखने और उनके बारे में जानने का अवसर मिला.

छात्रों के बीच मौजूद प्राची प्रिया (ETV BHARAT)

प्राची ने कहा कि वह टीवी पर बड़े नेताओं को देखकर अक्सर सोचती थीं कि काश उन्हें भी कभी उनसे मिलने का मौका मिले. लेकिन मेहनत, परिवार के सहयोग और लगातार प्रयासों के कारण उनका यह सपना पूरा हुआ.

शिक्षकों के साथ प्राची प्रिया (ETV BHARAT)

छात्रों से कहा- लक्ष्य तय कर मेहनत करें

प्राची प्रिया ने अन्य छात्रों से अपील करते हुए कहा कि हर छात्र को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए. उनका कहना है कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. भविष्य में प्राची समाज के लिए बेहतर काम करना चाहती हैं.

बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद समाज के लिए कुछ बेहतर करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ है. पढ़ाई के अलावा उन्हें पेंटिंग और संगीत में भी रुचि है. प्राची की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ आसपास के लोगों और मोहल्लेवासियों में भी खुशी का माहौल है. लोग उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.

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