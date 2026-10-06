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देवघर के नंदन पहाड़ में ATM चोरी की घटना में नया मोड़, बिहार के किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ( Etv Bharat )

देवघर: जिले के नंदन पहाड़ इलाके में एटीएम को उखाड़कर ले जाने की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है. लगातार जांच और छापेमारी के बीच पुलिस को एटीएम के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं. इसके बाद पुलिस को मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है.