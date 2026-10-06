देवघर के नंदन पहाड़ में ATM चोरी की घटना में नया मोड़, बिहार के किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका
देवघर पुलिस ने एटीएम को उखाड़कर ले जाने की घटना की जांच तेज कर दी है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 7:19 PM IST
देवघर: जिले के नंदन पहाड़ इलाके में एटीएम को उखाड़कर ले जाने की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है. लगातार जांच और छापेमारी के बीच पुलिस को एटीएम के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं. इसके बाद पुलिस को मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है.
मामले को लेकर देवघर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटना में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.
पुलिस ने माना घटना को चुनौती
वहीं, देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने घटना को पुलिस के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े इलाकों में जांच अभियान शुरू कर दिया था. कटोरिया इलाके में भी पुलिस ने जांच की, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संदिग्धों ने कटोरिया पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लिया और फरार हो गए.
बिहार के किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका: एसपी
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग आदतन अपराधी हो सकते हैं. एसपी ने यह भी बताया कि मामले में बिहार के किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका से भी जांच की जा रही है.
तकनीकी टीम और डॉग स्क्वायड की ली जा रही है मदद
देर शाम तक पुलिस ने एटीएम का पता लगा लिया है, लेकिन उसमें मौजूद करीब 5 लाख रुपए की रकम और घटना में शामिल लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. घटना की जांच में तकनीकी टीम और डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है. इसके अलावा, नंदन पहाड़ और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि एटीएम को ले जाने वालों के रास्ते और उनकी पहचान से जुड़े सुराग मिल सके.
जल्द होगी मामले में आगे की कार्रवाई: पुलिस
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटना में शामिल लोगों तक पहुंचना है. पुलिस का दावा है कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मिले सुरागों के आधार पर जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- देवघर में फिल्मी अंदाज में SBI एटीएम की चोरी, कुछ दूर तक घसीटा फिर कार में भरकर ले गए
रांची में एटीएम फ्रॉड का बढ़ा खतरा, सावधानी हटी तो खाते से गायब हो सकती है गाढ़ी कमाई
आज से ATM से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, ₹23 प्रति ट्रांजेक्शन का लगेगा अतिरिक्त शुल्क, इन बड़े बैंकों ने किए बदलाव