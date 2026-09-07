देवघर में दबोचे गए दो शातिर साइबर अपराधी, PM किसान योजना के नाम पर करते थे ठगी
देवघर पुलिस ने साइबर ठगी में दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 9:29 PM IST
देवघर: जिला में साइबर अपराध से जुड़े मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों पर पीएम किसान योजना, गूगल पे और पेटीएम के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने का आरोप है.
PM किसान योजना के नाम पर करते थे ठगी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इलियास अंसारी और साहिल अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी खुद को पीएम किसान योजना, गूगल पे कस्टमर केयर और पेटीएम अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे.
कैश बैक, ऑनलाइन लाभ का देते थे लालच
आरोपियों द्वारा लोगों को लोन, कैशबैक और अन्य ऑनलाइन लाभ का लालच दिया जाता था. इसके बाद झांसे में आए लोगों से जरूरी जानकारी हासिल कर उनके बैंक खातों से रकम उड़ा ली जाती थी.
SP के निर्देश पर पुलिस ने बिछाया जाल
देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर साइबर डीएसपी कैलाश महतो ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया. टीम ने तकनीकी इनपुट और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की. पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी एक बार फिर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया.
लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने दबोचा
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी काफी समय से पुलिस की नजर से बचने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रेस के जरिए पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की. पूछताछ और बरामद मोबाइल एवं सिम कार्ड के आधार पर पुलिस अब इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है.
4 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं. बरामद सिम कार्ड और मोबाइल की तकनीकी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन नंबरों के जरिए कितने लोगों को निशाना बनाया गया और इस पूरे साइबर ठगी नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं.
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
बता दें कि देवघर देश का ऐसा जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है. इसलिए पुलिस समय-समय पर देवघर वासियों को साइबर अपराधियों से बचने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाती है.
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