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जंगल में बैठकर कर रहे थे साइबर ठगी, पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

देवघर: साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस की कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में रविवार को देवघर साइबर थाना की पुलिस ने मधुपुर के करौं प्रखंड क्षेत्र से चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि साइबर डीएसपी कैलाश महतो ने की है.

साइबर डीएसपी ने बताया कि देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर उन्होंने पुलिस टीम गठित की थी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने करौं क्षेत्र के अंबा टीला जंगल में छापेमारी की और चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कन्हैया कुमार दास, रूपलाल पोद्दार, मोहम्मद सलीम अंसारी और समीर दास के रूप में हुई है.

घने जंगल में बैठकर कर रहे थे साइबर ठगी

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी घने जंगल में बैठकर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे. वे खुद को फ्लिपकार्ट अधिकारी, गूगल पे कस्टमर केयर अधिकारी, पीएम किसान योजना, बिजली विभाग और आरटीओ अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते थे और अलग-अलग तरह का लालच या झांसा देकर उनसे पैसे की ठगी करते थे.

पुलिस का दावा है कि आरोपियों का यह कथित साइबर ठगी का नेटवर्क पिछले कई महीनों से सक्रिय था. इस दौरान उन्होंने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके खातों से रुपये की ठगी की है. वहीं, पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ठगी की नई वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही साइबर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों से पूछताछ जारी