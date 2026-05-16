ETV Bharat / state

नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस का बड़ा प्रहार, छह तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद

देवघर में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Drug Smuggling in Deoghar
देवघर पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शुक्रवार की देर रात विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है. साथ ही मामले में छह तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने की है.

एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं. सूचना सत्यापन के बाद एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी. टीम ने जसीडीह थाना क्षेत्र और शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और रंगे हाथ छह मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते एसपी प्रवीण पुष्कर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रंगेहाथ पकड़े गए सभी तस्कर

एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी जंगल में नशा का सामान बेच रहे थे और लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे थे. जब इन इलाकों में छापेमारी की गई तो पुलिस को देखकर सभी तस्कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को खदेड़कर पकड़ लिया. तस्करों के पास से कई मोबाइल, करीब 30 किलो गांजा, हजारों रुपये नगद और फर्जी आई कार्ड सहित कई सामान जब्त किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तारी को लेकर देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त शहर में नशा का कारोबार करते थे. जिसमें राजेश यादव और विकास कुमार मंडल गांजा तस्करी के कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त पाया गया है. वहीं रामदेव मेहता, दिनेश शाह, परशुराम और योगेंद्र मंडल यह सभी राजेश यादव और विकास कुमार मंडल से नशे का सामान खरीदते थे और फिर स्थानीय बाजार में बेचते थे.

विकास मंडल पहले रेलवे में करता था काम

एसपी ने बताया कि पकड़े गए छह आरोपियों में शामिल विकास कुमार मंडल पूर्व में रेलवे में अटेंडेंट का काम करता था. नॉर्थ ईस्ट जाने वाली ट्रेनों के माध्यम से वह गांजे की तस्करी करता था. उसने फिलहाल रेलवे में काम करना छोड़ दिया है और वर्तमान में पूरी तरह से गांजे की तस्करी में उतर गया है.

अगरतला के तस्करों से सांठगांठ

पुलिस के अनुसार, गांजा की तस्करी में और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. एसपी ने बताया कि पकड़े गए कई तस्करों पर पूर्व से अपराध के कई मामले दर्ज हैं. यह गैंग नॉर्थ ईस्ट के अगरतला के तस्करों के साथ-साथ सांठगांठ कर देवघर में अवैध नशे का कारोबार कर रहे थे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

एसपी ने कहा कि शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई भी शख्स इसमें शामिल पाया गया तो उसपर त्वरित कार्रवाई होगी. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर एनडीपीएस(NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

अवैध गांजा बिहार भेजने की थी तैयारी, पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो किया बरामद

पिता पुत्र पर गांजा का कारोबार करने का आरोप! घर से बरामद हुआ 6.6 किलो गांजा और 1.99 लाख नगद

साहिबगंज में 20 किलो गांजा बरामद, दबोचे गए ओडिशा के दो तस्कर

TAGGED:

DEOGHAR POLICE ACTION
DRUG SMUGGLING IN DEOGHAR
GANJA SEIZED IN DEOGHAR
देवघर में नशा का कारोबार
DRUG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.