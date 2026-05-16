ETV Bharat / state

नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस का बड़ा प्रहार, छह तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद

देवघर: शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शुक्रवार की देर रात विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है. साथ ही मामले में छह तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने की है.

एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं. सूचना सत्यापन के बाद एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी. टीम ने जसीडीह थाना क्षेत्र और शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और रंगे हाथ छह मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते एसपी प्रवीण पुष्कर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रंगेहाथ पकड़े गए सभी तस्कर

एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी जंगल में नशा का सामान बेच रहे थे और लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे थे. जब इन इलाकों में छापेमारी की गई तो पुलिस को देखकर सभी तस्कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को खदेड़कर पकड़ लिया. तस्करों के पास से कई मोबाइल, करीब 30 किलो गांजा, हजारों रुपये नगद और फर्जी आई कार्ड सहित कई सामान जब्त किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तारी को लेकर देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त शहर में नशा का कारोबार करते थे. जिसमें राजेश यादव और विकास कुमार मंडल गांजा तस्करी के कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त पाया गया है. वहीं रामदेव मेहता, दिनेश शाह, परशुराम और योगेंद्र मंडल यह सभी राजेश यादव और विकास कुमार मंडल से नशे का सामान खरीदते थे और फिर स्थानीय बाजार में बेचते थे.

विकास मंडल पहले रेलवे में करता था काम