रवि राउत बने देवघर के मेयर, 5148 वोटों से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को हराया
देवघर में शहर की सरकार आ गई है. मेयर पद पर रवि राउत ने बाजी मारी है.
Published : February 28, 2026 at 8:26 PM IST
रिपोर्ट-हितेश कुमार
देवघरः देवघर नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ गया है. अंतिम राउंड तक चली मतगणना के बाद आखिरकार मेयर पद पर रवि राउत ने शानदार जीत दर्ज की है. 28 राउंड की मतगणना के बाद रवि राउत को कुल 24,719 वोट मिले, जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को 19,571 मत मिले हैं. इस तरह रवि राउत ने 5,148 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की हैं.
देवघर को हाईटेक सिटी बनाउंगाः रवि राउत
देवघर के नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत से ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान रवि राउत ने कहा कि मतदाताओं ने 5000 से अधिक वोटों से मुझे जीत दिलाई है. इसके लिए मैं देवघर शहर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में देवघर शहर का चहुंमुखी विकास करना है. क्योंकि देवघर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि बड़े धार्मिक स्थलों की तर्ज पर देवघर को हाईटेक किया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोग बेहतर अनुभूति लेकर यहां से जाएं.
सफाई, बिजली और पानी की समस्या को होगा समाधान
साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई, बिजली और पानी की समस्या दूर करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. साथ ही उन्होंने कहा कि पुनासी जलाशय योजना वर्षों से लंबित है. इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करा कर योजना को चालू कराने की दिशा में कार्य करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि 44 गांव में विकास की अलग योजना बनाई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में कई जगह नाली नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं. उनकी कोशिश होगी कि सभी स्थानों पर नाली का निर्माण कराया जाए.
भाजपा के आरोप को निराधार बताया
वहीं भाजपा द्वारा मतगणना में गड़बड़ी के आरोप पर नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत ने कहा कि सारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है. यदि कोई आरोप लगाता है तो उसका आधार भी सामने रखें, अन्यथा उनके आरोपों को निराधार माना जाएगा.
अंतिम राउंड में तस्वीर हुई साफ
बता दें कि मतगणना के दौरान कई राउंड में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ता गया रवि राउत ने निर्णायक बढ़त बना ली. अंतिम राउंड के बाद परिणाम साफ होते ही जश्न का माहौल बन गया. ढोल-नगाड़े बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे और मेयर साहब के नारों से माहौल गूंज उठा. अब देवघर को रवि राउत के रूप में नया मेयर मिल गया है. इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है. लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अब अपनी समस्याओं के लिए अधिकारियों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि वह अपने मोहल्ले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे.
नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों में भी उत्साह
वहीं वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों में भी उत्साह नजर आया. वार्ड नंबर 8 से मंजू देवी, वार्ड नंबर 15 से दिलखुश कुमार, वार्ड संख्या 7 से रूबी कुमारी, वार्ड नंबर 2 से प्रतिभा देवी और वार्ड नंबर 9 से मो. सरवर शेख की जीत हुई है. सभी नवनिर्वाचित पार्षदों ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकाता वार्ड का विकास करना है. साथ ही विजेता प्रत्याशियों ने जीत के लिए जनता का आभार जताया.
