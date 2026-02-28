ETV Bharat / state

रवि राउत बने देवघर के मेयर, 5148 वोटों से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को हराया

समर्थकों के साथ देवघर के नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-हितेश कुमार

देवघरः देवघर नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ गया है. अंतिम राउंड तक चली मतगणना के बाद आखिरकार मेयर पद पर रवि राउत ने शानदार जीत दर्ज की है. 28 राउंड की मतगणना के बाद रवि राउत को कुल 24,719 वोट मिले, जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को 19,571 मत मिले हैं. इस तरह रवि राउत ने 5,148 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की हैं.

देवघर को हाईटेक सिटी बनाउंगाः रवि राउत

देवघर के नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत से ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान रवि राउत ने कहा कि मतदाताओं ने 5000 से अधिक वोटों से मुझे जीत दिलाई है. इसके लिए मैं देवघर शहर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में देवघर शहर का चहुंमुखी विकास करना है. क्योंकि देवघर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि बड़े धार्मिक स्थलों की तर्ज पर देवघर को हाईटेक किया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोग बेहतर अनुभूति लेकर यहां से जाएं.

देवघर के नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत से बात करते संवाददाता हितेश कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सफाई, बिजली और पानी की समस्या को होगा समाधान

साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई, बिजली और पानी की समस्या दूर करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. साथ ही उन्होंने कहा कि पुनासी जलाशय योजना वर्षों से लंबित है. इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करा कर योजना को चालू कराने की दिशा में कार्य करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि 44 गांव में विकास की अलग योजना बनाई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में कई जगह नाली नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं. उनकी कोशिश होगी कि सभी स्थानों पर नाली का निर्माण कराया जाए.

भाजपा के आरोप को निराधार बताया