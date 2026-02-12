देवघर नगर निकाय चुनाव: जानें वार्ड 9 और 10 का हाल जनता की जुबानी
देवघर नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक दी है. लेकिन जनता नारों से प्रभावित होने के मूड में नहीं है.
Published : February 12, 2026 at 5:16 PM IST
देवघर: नगर निगम चुनाव को लेकर देवघर की फिजा पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है. मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद उम्मीदवार सभी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं. लेकिन इस बार मतदाता सिर्फ हाथ जोड़ने या नारों से प्रभावित होने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. जनता के जेहन में भी कई मुद्दे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने प्रत्याशी चयन का मन बनाया है. इस क्रम में ईटीवी भारत की टीम वार्ड नंबर 9 और 10 पहुंची और जनता से सीधा संवाद किया. इस दौरान लोगों ने अपनी बातें खुलकर रखी.
वार्ड 9 में सड़क और नाली की हालत खराब
वार्ड नंबर 9 के लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर सुविधाएं बेहतर हुईं हैं और एक पार्क का निर्माण भी कराया गया. जिससे इलाके के लोगों को राहत मिली. हालांकि अभी भी कई कार्य अधूरे रह गए हैं. जिससे परेशानी हो रही है. लोगों ने कहा कि हीरना, सुरा, अरवाटांड़, गुलीपट्ठार और बासमता जैसे मोहल्लों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कुछ इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर सड़क और नाली की हालत खराब है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है.
वार्ड 10 में कच्चा रास्ता आज भी बड़ी समस्या
वहीं वार्ड नंबर 10 के लोगों ने भी मुख्य समस्या सड़क की बताई. कल्याणपुर, यादव टोला, नारायण कॉलोनी, कोरियासा, गुगलीडीह और बासमता मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वार्ड 10 में विकास की रफ्तार धीमी है. गुगलीडीह की तंग गलियां और कच्चे रास्ते आज भी बड़ी समस्या हैं. लोगों ने कहा कि बारिश के दिनों में यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं होती है.
पूर्व वार्ड नंबर 10 की पूर्व पार्षद और वर्तमान प्रत्याशी चंदा देवी ने दावा किया है कि पार्षद का पद सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि सालभर की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि यदि जनता दोबारा अवसर देती है तो वे 24 घंटे क्षेत्र में उपलब्ध रहकर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगी.
वार्ड नंबर 9 और 10 के स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि वे उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो त्वरित कार्रवाई कर सड़क, नाली और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देगा. वार्ड 9 और 10 की जनता की आवाज एक जैसी है. 23 फरवरी को वोट उसी को मिलेगा जो जमीन पर काम दिखाएगा और मोहल्ले की सूरत बदलेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों के वादों पर जनता भरोसा करती है या विकास के ठोस एजेंडे पर मुहर लगाती है.
देवघर नगर निगम चुनाव: जानें वार्ड नंबर 5–6 का हाल जनता की जुबानी