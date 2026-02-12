ETV Bharat / state

देवघर नगर निकाय चुनाव: जानें वार्ड 9 और 10 का हाल जनता की जुबानी

देवघर: नगर निगम चुनाव को लेकर देवघर की फिजा पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है. मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद उम्मीदवार सभी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं. लेकिन इस बार मतदाता सिर्फ हाथ जोड़ने या नारों से प्रभावित होने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. जनता के जेहन में भी कई मुद्दे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने प्रत्याशी चयन का मन बनाया है. इस क्रम में ईटीवी भारत की टीम वार्ड नंबर 9 और 10 पहुंची और जनता से सीधा संवाद किया. इस दौरान लोगों ने अपनी बातें खुलकर रखी.

वार्ड 9 में सड़क और नाली की हालत खराब

वार्ड नंबर 9 के लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर सुविधाएं बेहतर हुईं हैं और एक पार्क का निर्माण भी कराया गया. जिससे इलाके के लोगों को राहत मिली. हालांकि अभी भी कई कार्य अधूरे रह गए हैं. जिससे परेशानी हो रही है. लोगों ने कहा कि हीरना, सुरा, अरवाटांड़, गुलीपट्ठार और बासमता जैसे मोहल्लों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कुछ इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर सड़क और नाली की हालत खराब है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है.

प्रत्याशियों और जनता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वार्ड 10 में कच्चा रास्ता आज भी बड़ी समस्या

वहीं वार्ड नंबर 10 के लोगों ने भी मुख्य समस्या सड़क की बताई. कल्याणपुर, यादव टोला, नारायण कॉलोनी, कोरियासा, गुगलीडीह और बासमता मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वार्ड 10 में विकास की रफ्तार धीमी है. गुगलीडीह की तंग गलियां और कच्चे रास्ते आज भी बड़ी समस्या हैं. लोगों ने कहा कि बारिश के दिनों में यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं होती है.