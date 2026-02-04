ETV Bharat / state

देवघर नगर निगम चुनाव: जानें वार्ड नंबर 5–6 का हाल जनता की जुबानी

देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है. प्रत्याशी चयन को लेकर लोग माथापच्ची कर रहे हैं.

Deoghar Municipal Election
ग्राफिक्स इमेज. (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
देवघर:झारखंड नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होते ही देवघर में भी चुनावी माहौल गरमा गया है. प्रत्याशी नामांकन कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. इस बीच ईटीवी भारत की टीम ने देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर-5 और वार्ड नंबर-6 पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्या से ईटीवी भारत की टीम को अवगत कराया और प्रत्याशी के चयन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई.

वार्ड नंबर 5 में पेयजल और सड़क मुख्य मुद्दा

ईटीवी भारत की टीम जब वार्ड नंबर 5 के कुंजीसार, बदना टीला, रामचंद्रपुर और चांदपुर इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी. लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है. साथ ही वार्ड की सड़कें भी जर्जर हैं. लोगों ने बताया कि कई इलाके में सड़क की हालत इतनी खराब है कि आपात स्थिति में एंबुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती. मजबूरी में मरीजों को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. बारिश के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है, जब कीचड़ और जलजमाव के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है.

जानकारी देते स्थानीय और प्रत्याशी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वार्ड नंबर 5 के निवासी निरंजन बताते हैं कि सड़क और पानी के साथ-साथ वार्ड में स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है. रात के समय अंधेरे में आवाजाही करना जोखिम भरा हो जाता है. खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

वार्ड नंबर 6 में भी पानी की समस्या विकराल

वहीं वार्ड नंबर 6 के रतनपुर, हनुमाननगर, सिमरिया, कालीपुर, गोपालपुर और रामनगर जैसे इलाके पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र में बसे हुए हैं. यहां के स्थानीय मनोरंजन कुमार बताते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है. लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से टैंकर की नियमित व्यवस्था नहीं कराई जाती है.

Deoghar Municipal Election
जर्जर सड़क. (फोटो-ईटीवी भारत)

वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 के वरिष्ठ समाजसेवी सरोज सिन्हा का कहना है कि इन दोनों वार्डों में आज भी कई मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पा रही हैं. वार्ड नंबर 6 में आवास योजनाओं में गंभीर भ्रष्टाचार, दबंगों द्वारा सड़क और नाली निर्माण में मनमानी तथा गोचर जमीन पर कब्जे जैसे आरोप भी स्थानीय स्तर पर सामने आ रहे हैं.

गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक का क्षेत्र जसीडीह इलाके में आता है, जो देवघर नगर निगम का बड़ा हिस्सा है. यहां कई धार्मिक और पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं. करीब सात से आठ हजार की आबादी वाले इन दोनों वार्डों के लोगों का कहना है कि हर चुनाव में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदले. जनता इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि की उम्मीद कर रही है जो वादों से आगे बढ़कर वास्तविक समस्याओं का समाधान करें.

Deoghar Municipal Election
जर्जर सड़क. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रत्याशी चयन का आधार

वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 के निवासियों का स्पष्ट संदेश है कि आने वाली शहर की सरकार को इन इलाकों में पानी, सड़क, नाली, रोशनी और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता देनी होगी, तभी इन वार्डों के लोग भी खुद को वास्तव में नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा महसूस कर पाएंगे.

