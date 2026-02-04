ETV Bharat / state

देवघर नगर निगम चुनाव: जानें वार्ड नंबर 5–6 का हाल जनता की जुबानी

देवघर:झारखंड नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होते ही देवघर में भी चुनावी माहौल गरमा गया है. प्रत्याशी नामांकन कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. इस बीच ईटीवी भारत की टीम ने देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर-5 और वार्ड नंबर-6 पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की. इस दौरान लोगों ने अपनी समस्या से ईटीवी भारत की टीम को अवगत कराया और प्रत्याशी के चयन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई.

वार्ड नंबर 5 में पेयजल और सड़क मुख्य मुद्दा

ईटीवी भारत की टीम जब वार्ड नंबर 5 के कुंजीसार, बदना टीला, रामचंद्रपुर और चांदपुर इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी. लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है. साथ ही वार्ड की सड़कें भी जर्जर हैं. लोगों ने बताया कि कई इलाके में सड़क की हालत इतनी खराब है कि आपात स्थिति में एंबुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती. मजबूरी में मरीजों को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. बारिश के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है, जब कीचड़ और जलजमाव के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है.

जानकारी देते स्थानीय और प्रत्याशी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वार्ड नंबर 5 के निवासी निरंजन बताते हैं कि सड़क और पानी के साथ-साथ वार्ड में स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है. रात के समय अंधेरे में आवाजाही करना जोखिम भरा हो जाता है. खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

वार्ड नंबर 6 में भी पानी की समस्या विकराल

वहीं वार्ड नंबर 6 के रतनपुर, हनुमाननगर, सिमरिया, कालीपुर, गोपालपुर और रामनगर जैसे इलाके पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र में बसे हुए हैं. यहां के स्थानीय मनोरंजन कुमार बताते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है. लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से टैंकर की नियमित व्यवस्था नहीं कराई जाती है.