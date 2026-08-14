देवघर की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा देर रात स्कूटी से मेला क्षेत्र का लिया जायजा, श्रद्धालुओं से संवाद कर समस्याओं से अवगत हुईं
देवघर की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया.
Published : August 14, 2026 at 3:36 PM IST
देवघर:राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है. अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. इस कड़ी में देवघर की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने गुरुवार की देर रात स्कूटी से मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया. नगर आयुक्त के इस अंदाज की काफी प्रशंसा हो रही है.
दरअसल, नगर आयुक्त गुरुवार देर रात अकेले ही स्कूटी पर सवार होकर मेला क्षेत्र पहुंच गईं. उन्होंने देर रात मेला क्षेत्र की जमीनी स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत हुईं.
मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरिः नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने कहा कि मेला क्षेत्र में पब्लिक की भीड़ काफी होती है और बड़े वाहनों का पहुंचना मुश्किल होता है. ऐसे में यातायात में कोई व्यवधान न आए और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए वह स्कूटी से मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने निकलीं हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहने वाली जनता की सुविधा जरूरी है. उनका मानना है कि सरकारी सुविधाएं जनता के लिए होती हैं और अगर इन्हीं सुविधाओं के लिए जनता को इंतजार करना पड़े या परेशानी उठानी पड़े तो ऐसी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है.
"स्कूटी से भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचना आसान"
नगर आयुक्त ने बताया कि स्कूटी से मेला क्षेत्र में निरीक्षण करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इससे वह उन इलाकों तक आसानी से पहुंच जाती हैं, जहां बड़े वाहनों का पहुंचना मुश्किल होता है. साथ ही जब वह आम लोगों के बीच स्कूटी से पहुंचती हैं तो लोगों को भी उनसे बातचीत करने में आसानी होती है. उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी के लिए उसके क्षेत्र में रहने वाले लोग और वहां काम करने वाले कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए. अधिकारियों को अपनी सुविधा से ज्यादा जनता की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए.
"सीमित संसाधन में बेहतर करने की कोशिश"
नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने कहा कि सीमित संसाधनों में बेहतर तरीके से काम करना ही एक अधिकारी की कला है. जिले में अधिकारियों की जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए उन्हें अपनी सुविधाओं से पहले जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए. नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि साधारण रूप में सड़क पर निकलने का एक फायदा यह भी है कि वह जमीनी हकीकत से अवगत हो पातीं हैं. नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से बहाल की गई सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की.
श्रावणी मेला के दौरान उनकी यह कार्यशैली अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. सरल स्वभाव और अलग अंदाज में काम करने वाली नगर आयुक्त सुलोचना मीणा 2022 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और वर्तमान में देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं.
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