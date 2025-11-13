झारखंड स्थापना दिवस: कैसा रहा राज्य के 25 वर्षों का सफर, जानें देवघर विधायक सुरेश पासवान की जुबानी
झारखंड गठन के 25 साल पूरा होने को हैं. इन 25 सालों में कैसा रहा राज्य का विकास जानें देवघर विधायक सुरेश पासवान की जुबानी.
Published : November 13, 2025 at 3:41 PM IST
देवघर:15 नवंबर 2025 को झारखंड गठन का 25 वर्ष पूरा हो जाएगा और इस दिन पूरा राज्य जश्न मनाने की तैयारी में जुट गया है. झारखंड स्थापना दिवस को लेकर राज्यभर में सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. जिसमें स्थानीय नृत्य के साथ-साथ झारखंड की संस्कृति को लोगों के सामने रखा जाएगा.
अलग झारखंड राज्य के लिए कई स्थानीय नेताओं और आंदोलनकारियों के संघर्ष किया था. झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो यहां पर भी कई ऐसे संघर्षशील नेता और स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने झारखंड गठन में अहम योगदान निभाया था.
देवघर की बात करें तो राज गठन के बाद कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो काबिल-ए-तारीफ है, लेकिन आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका अब तक निराकरण नहीं हो सका है. राज्य के 25 सालों के सफर में कैसा रहा देवघर का विकास इसे लेकर ईटीवी भारत ने स्थानीय विधायक सह राजद नेता सुरेश पासवान से विशेष बातचीत की.
महागठबंधन सरकार हुए कई बड़े कामः सुरेश पासवान
झारखंड गठन के 25 साल पूरे होने पर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि जब से राज्य का गठन हुआ है, तब से राज्य में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है. जिस वजह से विकास गति नहीं पकड़ सकी, लेकिन पिछले दो कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार रही है. हेमंत सरकार के कार्यकाल में राज्य के विकास को लेकर कई बड़े काम किए गए हैं.
राजद विधायक सुरेश पासवान ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार मंईयां सम्मान योजना, समय पर बुजुर्गों को दवा और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए पेंशन योजना, राज्य के कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए पेंशन व्यवस्था सहित शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए गए हैं, जो कहीं ना कही राज्य को ऊंचाइयों की ओर ले गया है.
सिंचाई और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत
देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए सिंचाई, बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई लकीर खींचनी होगी, तभी जाकर राज्य में विकास सुनिश्चित हो पाएगा और राज्य गठन का सही उद्देश्य पूरा होगा.
