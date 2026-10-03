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झारखंड में कभी 24वें पायदान पर था देवघर, अब 95.28% छात्र हो रहे पास, शिक्षा विभाग की विशेष परीक्षा ने बदली तस्वीर

कार्यालय, झारखंड शिक्षा परियोजना, देदघर ( Etv Bharat )

देवघर: झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं. देवघर जिले की बात करें तो पिछड़ा जिला होने के कारण यहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. वर्ष 2024 के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के आंकड़ों को देखें तो देवघर जिला पूरे राज्य में 24वें यानी आखिरी पायदान पर था. इस रिजल्ट को लेकर जिला शिक्षा विभाग पर भी कई सवाल उठे थे. इसके बाद देवघर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से एक विशेष पहल की गई, ताकि जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें.