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झारखंड में कभी 24वें पायदान पर था देवघर, अब 95.28% छात्र हो रहे पास, शिक्षा विभाग की विशेष परीक्षा ने बदली तस्वीर

देवघर में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़कर 95.28 प्रतिशत पहुंच गया. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

JHARKHAND EDUCATION DEPARTMENT
कार्यालय, झारखंड शिक्षा परियोजना, देदघर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:16 PM IST

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देवघर: झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं. देवघर जिले की बात करें तो पिछड़ा जिला होने के कारण यहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. वर्ष 2024 के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के आंकड़ों को देखें तो देवघर जिला पूरे राज्य में 24वें यानी आखिरी पायदान पर था. इस रिजल्ट को लेकर जिला शिक्षा विभाग पर भी कई सवाल उठे थे. इसके बाद देवघर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से एक विशेष पहल की गई, ताकि जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें.

साल में तीन बार विशेष परीक्षा आयोजित करवाई गई थीं

देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार बताते हैं कि वर्ष 2024 में जब मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आए थे, उस समय देवघर जिला पूरे राज्य में आखिरी नंबर पर था. इसी को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से साल में तीन बार विशेष परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया. इस परीक्षा को लेने का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को चिन्हित करना था, जिनके पास होने की संभावना काफी कम थी.

जानकारी देते जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार (Etv Bharat)

शिक्षकों की ओर से विशेष प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं

जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार बताते हैं कि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तब से इस विशेष परीक्षा की शुरुआत की गई. परीक्षा आयोजित करने के लिए जिले से 80 शिक्षकों का चयन कर एक कोर टीम बनाई गई. चयन किए गए शिक्षकों की ओर से विशेष प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर छात्रों की परीक्षा ली जाती है.

शिक्षकों की कोर टीम की ओर से सिर्फ प्रश्न पत्र ही तैयार नहीं किया जाता था, बल्कि उन प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका भी तैयार की जाती है. यही उत्तर पुस्तिका छात्रों को भी उपलब्ध कराई जाती है. इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि छात्र इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर लेते हैं तो उनके परीक्षा में पास होने की संभावना बढ़ जाती है.

यह विशेष परीक्षा काफी अहम है

जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार बताते हैं कि जो छात्र पढ़ने के प्रति सजग हैं, उनके लिए नियमित पढ़ाई काफी है. लेकिन जो छात्र पढ़ाई के प्रति उतने सजग नहीं हैं, उनके लिए यह विशेष परीक्षा काफी मायने रखती है.

वर्ष 2024 में कोर टीम की ओर से बनाए गए प्रश्नों को हल करने के बाद जिले के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2025 में छात्रों के पास करने के आधार पर देवघर जिला पूरे राज्य में 9वें स्थान पर पहुंचा. वहीं छात्रों का पासिंग परसेंटेज भी 94 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसके बाद वर्ष 2026 में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़कर 95.28 प्रतिशत तक पहुंच गया. वहीं पासिंग छात्रों के आधार पर देवघर जिला पूरे राज्य में 13वें स्थान तक पहुंचा.

छात्रोंं को प्रश्न पत्रों से परिचित कराना उद्देश्य

शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह हिदायत दी गई है कि शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली इस विशेष परीक्षा में शत-प्रतिशत छात्र शामिल हों, यह सुनिश्चित किया जाए. क्योंकि यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों से परिचित कराना भी इसका उद्देश्य है. कई बार छात्र प्रश्नों को जानते हुए भी उसका उत्तर सही तरीके से हल नहीं कर पाते हैं.

गौरतलब है कि पिछले तीन वर्षों से आयोजित की जा रही इस विशेष परीक्षा के बाद मैट्रिक और इंटर में पास होने वाले छात्रों की संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित विशेष परीक्षा के प्रति छात्र भी आकर्षित हो रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी शिक्षा विभाग की इस पहल की सराहना की जा रही है.

शत-प्रतिशत बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगेः जिला शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा विभाग की ओर से दावा किया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड में देवघर जिले का रैंक और भी आगे आएगा. विभाग का कहना है कि वह दिन दूर नहीं, जब इस तरह की विशेष परीक्षा के माध्यम से झारखंड के सभी स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे.

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