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देवघर बाबाधाम मंदिर के लिए 115 साल से जेल के कैदी बना रहे नाग मुकुट, अंग्रेज अफसर की श्रद्धा से शुरू हुई अनोखी परंपरा

देवघर का बाबाधाम मंदिर देश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव (ज्योतिर्लिंग रूप में) और माता शक्ति (शक्तिपीठ रूप में) एक साथ विराजमान हैं. यही वजह है कि इसे देवताओं का घर भी कहा जाता है. यहां दर्शन करने से शिव-शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

इस घटना के बाद पूरा अंग्रेज परिवार शिव भक्त बन गया. अधिकारी ने तुरंत व्यवस्था कर दी कि अब प्रतिदिन बाबा के श्रृंगार के लिए नाग मुकुट जेल के कैदियों द्वारा ही बनाया जाए और श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचाया जाए. इसी फैसले से 115 वर्ष पुरानी यह परंपरा शुरू हुई.

वर्ष 1911 में, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, बंगाल के एक अंग्रेज कमिश्नर के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. स्थानीय भारतीय कर्मचारियों ने उन्हें देवघर के बाबाधाम मंदिर की महिमा बताई. उन्हें बताया गया कि देवघर स्थित भगवान शिव का मंदिर बेहद प्रतापी है. वहां जो भी भक्त बाबा के दर्शन कर श्रद्धा भाव से जो भी मांगते हैं उन्हें वह जरूर मिल जाता है. जिसके बाद परेशान अंग्रेज अधिकारी अपने बीमार बेटे को लेकर देवघर पहुंचे. वहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और एक कैदी द्वारा बनाया गया नाग मुकुट बाबा को चढ़ाया. चमत्कारिक रूप से कुछ दिनों बाद उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया.

बाबाधान मंदिर में महादेव के गले में सदैव लिपटे नाग का मुकुट हर दिन नया बनाया जाता है. फूलों और बेलपत्रों से सजे इस मुकुट को बनाने की जिम्मेदारी 1911 से लगातार देवघर जेल के बंदियों के पास है. श्रावणी मेला शुरू होने वाले समय में इस परंपरा की चर्चा पूरे देश में हो रही है.

रांची: विश्व प्रसिद्ध बाबाधाम में हर दिन भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है. इस श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नाग मुकुट. लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि यह नाग मुकुट पिछले 115 वर्षों से देवघर जेल के कैदी बनाते आ रहे हैं. यह परंपरा न केवल शिव भक्ति की मिसाल है, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी की श्रद्धा की कहानी भी है.

नाग मुकुट की परंपरा और इतिहास (ETV Bharat)

जेल में पवित्रता के साथ निर्माण

यह सभी जानते हैं कि भगवान शिव को नाग मुकुट बेहद प्रिय है. झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल के अनुसार, यही वजह है कि देवघर जेल में पूरी पवित्रता के साथ नाक मुकुट का निर्माण फूल और बेल पत्रों के साथ किया जाता है. देवघर जेल में बाकायदा एक कमरा बना हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के नाग मुकुट का ही निर्माण होता है. विशेष कमरे में सिर्फ नाग मुकुट का निर्माण होता है. कैदी स्नान कर शिव पूजा करते हैं. फिर कीर्तन-भजन के साथ कार्य शुरू होता है. इसके बाद फूलों और बेलपत्रों से मुकुट तैयार किया जाता है. निर्माण पूरा होने पर सभी कैदी हाथ जोड़कर आराधना करते हैं. इसके बाद मुकुट को जेल परिसर के शिव मंदिर में रखा जाता है.

बाबा बाबा का नाग मुकुट से श्रृंगार (ETV Bharat)

विशेष सुरक्षा के साथ मंदिर पहुंचान

नाग मुकुट तैयार होने के बाद देवघर मंदिर में तैनात पुलिस अधिकारी और पुजारी को सौंपा जाता है. एक पुलिस अधिकारी इसे कंधे और माथे पर रखकर भजन-कीर्तन के साथ बाबा मंदिर तक पहुंचाता है. संध्या श्रृंगार के समय यह मुकुट बाबा को पहनाया जाता है.

कैदियों द्वारा बनाया गया नाग मुकुट (ETV Bharat)

कैदी बदलते रहे, परंपरा नहीं बदली

जेल आईजी सुदर्शन मंडल बताते हैं कि पुराने कैदी नए कैदियों को नाग मुकुट बनाना सिखाते हैं. इस तरह सजा पूरी कर जेल से बाहर जाने वाले कैदियों के बाद भी परंपरा निरंतर चलती रहती है. कई कैदी ऐसे भी हैं जो जेल आने से पहले शिव के भक्त थे. जेल में भी वे नाग मुकुट बनाकर अपनी भक्ति जारी रखते हैं. नाग मुकुट के निर्माण के समय बाबा मंदिर में तैनात रहने वाले पुलिस अफसर भी मौजूद रहते हैं. जब नाक मुकुट का निर्माण हो जाता है तब भजन कीर्तन के बाद नाग मुकुट को पुलिस अफसर और मंदिर के पुजारी को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद एक पुलिस अफसर अपने कंधे और माथे पर रखकर नाग मुकुट को बाबा मंदिर तक पहुंचाता है. इस दौरान भी पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है. बाबा मंदिर पहुंचने के बाद नाग मुकुट से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है.

नाग मुकुट बनाता कैदी (ETV Bharat)

115 साल से कभी नहीं रुकी परंपरा

चाहे आंधी-तूफान हो, महामारी हो या कोई अन्य संकट, यह परंपरा कभी नहीं रुकी. साल 1911 से 2026 तक यह सिलसिला बिना किसी व्यवधान के जारी है. श्रावणी मेला के दौरान तो इसकी खास चर्चा होती है. यह परंपरा न केवल जेल के कैदियों की आस्था को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति किसी बंधन में नहीं बंधती.

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