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सावधान! खुद से खा रहे हैं एंटीबायोटिक दवाएं? देवघर के 30% मरीजों में बेअसर हो रहा इलाज, बिना सलाह दवा खाना पड़ सकता है भारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

देवघर: शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मौजूद होती है. जरूरत पड़ने पर चिकित्सक मरीजों को संक्रमण के प्रकार के अनुसार दवाएं देते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. लेकिन, इन दवाओं का बिना चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल करना और निर्धारित अवधि से पहले ही सेवन बंद कर देना अब स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है.

बेअसर हो रहीं सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं