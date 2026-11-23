सावधान! खुद से खा रहे हैं एंटीबायोटिक दवाएं? देवघर के 30% मरीजों में बेअसर हो रहा इलाज, बिना सलाह दवा खाना पड़ सकता है भारी
बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं लेना भारी पड़ सकता है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : November 23, 2026 at 5:56 PM IST
देवघर: शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मौजूद होती है. जरूरत पड़ने पर चिकित्सक मरीजों को संक्रमण के प्रकार के अनुसार दवाएं देते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. लेकिन, इन दवाओं का बिना चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल करना और निर्धारित अवधि से पहले ही सेवन बंद कर देना अब स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है.
बेअसर हो रहीं सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं
देवघर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल का खतरनाक असर अब साफ नजर आने लगा है. स्थिति यह है कि कई मरीजों पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी नहीं हो रही हैं. ऐसे में गंभीर संक्रमण के इलाज के दौरान चिकित्सकों को अधिक प्रभावी और वैकल्पिक दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है. चिकित्सा जगत में इस गंभीर स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहा जाता है.
18 से 24 नवंबर तक चलाया जा रहा विशेष अभियान
इसी खतरे के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 18 से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह (World AMR Awareness Week) मनाया जाता है. इस अभियान के तहत देवघर में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है.
बिना पर्ची दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर सख्ती
स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान के तहत दवा दुकानदारों और मेडिकल स्टोर संचालकों को विशेष रूप से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं. उन्हें हिदायत दी गई है कि बिना डॉक्टर की वैध पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के किसी भी मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध न कराएं.
सिविल सर्जन ने जताई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की चिंता
देवघर के सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिले के स्वास्थ्यकर्मी सीएचसी (CHC) और पीएचसी (PHC) में आने वाले मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जिले में कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं, जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का अपेक्षित असर नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति में इलाज के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (MDR) से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
सर्दी-खांसी में खुद से दवा लेना और कोर्स अधूरा छोड़ना खतरनाक
सिविल सर्जन ने बताया कि इस समस्या का एक प्रमुख कारण लोगों में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खरीदकर सेवन करने की बढ़ती आदत है. सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार होने पर भी लोग मेडिकल दुकानों से अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं. इतना ही नहीं, दवा लेने के बाद जब तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगता है, तो कई लोग निर्धारित अवधि (कोर्स) पूरी किए बिना ही दवा खाना बंद कर देते हैं. इससे संक्रमण के इलाज में बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और दवाओं के प्रति रोगाणुओं में प्रतिरोध विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है.
भविष्य में सामान्य संक्रमण का इलाज भी हो सकता है मुश्किल
सिविल सर्जन के अनुसार, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या केवल वर्तमान मरीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में सामान्य संक्रमण का इलाज भी बेहद मुश्किल बना सकती है. कई बार मरीज जब गंभीर संक्रमण की स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं, तो सामान्य दवाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता. ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सकों के सामने इलाज के बेहद सीमित विकल्प रह जाते हैं.
कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट की जांच जरूरी
उन्होंने यह भी बताया कि किसी मरीज में संक्रमण होने पर केवल सामान्य जांच के आधार पर यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन-सी एंटीबायोटिक प्रभावी होगी. इसके लिए कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है. इस जांच से संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु की सटीक पहचान करने और उसके खिलाफ प्रभावी एंटीबायोटिक का चयन करने में मदद मिलती है. हालांकि, जिले में इस तरह की जांच की उपलब्धता को लेकर अभी भी चुनौतियां हैं.
देवघर में 25 से 30 प्रतिशत मरीजों पर दवाओं का असर कम
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवघर में लगभग 25 से 30 प्रतिशत ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का अपेक्षित असर नहीं देखा जा रहा है. हालांकि, यह आंकड़ा विभागीय आकलन पर आधारित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति को एक गंभीर चुनौती के रूप में देख रहा है.
इन प्रमुख एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल से बचें
चिकित्सकों के अनुसार, एमोक्सिसिलिन (Amoxicillin), एज़िथ्रोमाइसिन (Azithromycin), डॉक्सीसाइक्लिन (Doxycycline), सिप्रोफ्लोक्सासिन (Ciprofloxacin), सेफलेक्सिन (Cephalexin) और सेफ्ट्रियाक्सोन (Ceftriaxone) जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल केवल चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार ही किया जाना चाहिए. इन दवाओं का अनावश्यक या गलत तरीके से इस्तेमाल भविष्य में इनके प्रभाव को कम कर सकता है—विशेष रूप से तब, जब किसी गंभीर संक्रमण के इलाज में इन्हीं दवाओं की आवश्यकता पड़े.
आम लोगों को बदलनी होगी दवा सेवन की आदत
सिविल सर्जन ने कहा कि AMR के खतरे से निपटने के लिए केवल जागरूकता अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम लोगों को अपनी दवा सेवन संबंधी आदतों में भी बदलाव लाना होगा. किसी भी तरह का संक्रमण होने पर खुद से एंटीबायोटिक खरीदकर सेवन करने से बचना चाहिए. दवा की खुराक और अवधि हमेशा चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही पूरी करनी चाहिए.
लाल पट्टी वाली दवाओं को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी
वहीं, मेडिकल स्टोर संचालकों को भी अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी समझनी होगी. दवाओं के पैकेट या स्ट्रिप पर लाल रंग की चेतावनी पट्टी (Red Line) वाली एंटीबायोटिक दवाओं को बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची के किसी भी हाल में नहीं बेचना चाहिए. कुल मिलाकर, एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित इस्तेमाल आने वाले समय में सामान्य संक्रमण के इलाज को भी चुनौतीपूर्ण बना सकता है.
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