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भादो की बारिश के साथ बढ़ा बरसाती बीमारियों का खतरा, देवघर में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

देवघर में बारिश के कारण बरसाती बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.

Deoghar Health Department
देवघर सदर अस्पताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 5:11 PM IST

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देवघर: झारखंड में सावन के बाद अब भादो के मौसम में भी बारिश का दौर लगातार जारी है. संथाल परगना के देवघर समेत सभी जिलों में पिछले कई दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. बारिश जहां किसानों के लिए राहत और फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं आम लोगों के लिए यह कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेकर आई है.

लगातार बारिश के कारण जगह-जगह पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. वहीं बारिश में भीगने के कारण बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं.

बारिश के साथ बढ़ा बरसाती बीमारियों का खतरा (Etv Bharat)

बरसाती बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

बरसात के मौसम में बढ़ते मच्छरजनित रोगों को देखते हुए देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. वेक्टर बोर्न डिजीज विभाग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

विभाग के अध्यक्ष डॉ. अभय यादव ने बताया कि बरसात से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए वीबीडी विभाग लगातार अभियान चला रहा है. पिछले कुछ दिनों के दौरान करीब 1500 घरों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है. जिन घरों में बारिश का पानी जमा मिला, वहां पानी की निकासी और साफ-सफाई कराई गई. स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स को भी लगातार क्षेत्र में निगरानी रखने और किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

550 घरों से हटाया गया जमा पानी

अभियान के दौरान करीब 550 घरों में रखे पुराने टैंकर, कूलर, टायर और अन्य सामानों में जमा पानी को हटाया गया. इन स्थानों पर मिले मच्छरों के लार्वा को भी नष्ट किया गया, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके.

लगातार बढ़ रहे बरसाती रोगों के खतरे को देखते हुए देवघर सदर अस्पताल में भी विशेष तैयारियां की गई हैं. मरीजों को तत्काल भर्ती कराने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बरसाती बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है.

उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने भी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल में क्रिटिकल केयर सुविधा को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि डेंगू, मलेरिया और अन्य गंभीर बरसाती बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके.

स्टाफ और जांच व्यवस्था की कमी बनी चुनौती

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसाती बीमारियों से निपटने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी और वेक्टर बोर्न डिजीज की जांच से जुड़ी संसाधनों की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती है.

डेंगू, मलेरिया, कालाजार जैसे बीमारियों की जांच के लिए सदर अस्पताल को एम्स अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है. प्रतिदिन एम्स अस्पताल से जांच कराए जाते हैं.अधिकारियों ने बताया कि जल्द राज्य सरकार की तरफ से वेक्टर बोर्न डिसीज़ से जुड़ी किट्स भी उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बारिश के मौसम में मच्छरजनित और अन्य बरसाती बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट है और लगातार फील्ड स्तर पर निगरानी एवं रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है.

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