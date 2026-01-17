ETV Bharat / state

देवघर बना साइबर ठगों का हॉटस्पॉट! एसपी ने कहा- यह एक साइलेंट क्राइम

देवघर: संथाल परगना लंबे समय से साइबर अपराध की काली छाया से जूझता रहा है. जामताड़ा जहां देशभर में साइबर ठगी की पहचान बन चुका है, वहीं उसका पड़ोसी जिला देवघर भी अब इस साइलेंट क्राइम का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. हालात ऐसे हैं कि लगभग हर दिन साइबर ठगी से जुड़े किसी न किसी आरोपी की गिरफ्तारी देवघर या आसपास के इलाकों से हो रही है.



साइबर अपराध चुपचाप वार जैसा अपराध बन गया है: एसपी

देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार मानते हैं कि साइबर अपराध आज के दौर का सबसे खतरनाक और चुपचाप वार करने वाला अपराध है. उनके अनुसार साइबर अपराधी कई बार डकैती, चोरी हत्या जैसे हार्ड क्राइम से भी ज्यादा गंभीर असर छोड़ता है. क्योंकि साइबर क्राइम से पीड़ितों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर पर नुकसान होता है.

साइबर को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

साइबर अपराध नेटवर्क में लोकल युवाओं की तादाद बढ़ रही है: एसपी

एसपी सौरभ कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में दर्ज हो रहे अधिकांश साइबर अपराधों की जड़ें देवघर और आसपास के जिलों से जुड़ी मिल रही है. शुरुआती जांच में यह बात बार-बार सामने आई है कि ठगी के नेटवर्क में स्थानीय युवाओं की संलिप्तता बढ़ती जा रही है. साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए देवघर पुलिस ने अब मोर्चा पूरी ताकत से संभाल लिया है. लालच, आसान कमाई और फर्जी कॉल-संदेश के जरिए लोगों को ठगने वाले बैंक अकाउंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.