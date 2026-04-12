ETV Bharat / state

देवघर के होटलों में परोसा जा रहा मिलावटी भोजन! 27 संस्थानों के लाइसेंस सस्पेंड

देवघर में मिलावटी भोजन और अन्य सामग्री को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय ने सबसे ज्यादा वसूली किए हैं.

FOOD SAFETY OFFICER IN DEOGHAR
देवघर के होटलों में मिलावटी भोजन की शिकायत (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 2:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पालन को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं. राज्य के विभिन्न जिलों में बने जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा होटल और बाजार के किनारे मिलने वाले भोजन की नियमित चेकिंग भी की जाती है. जिससे होटल संचालक लोगों के बीच मिलावटी भोजन ना परोसे. देवघर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाहर से लोग बाबा मंदिर और अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन करने पहुंचते हैं.

श्रद्धालु होटलों में करते हैं भोजन

बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचने वाले बाहरी लोग होटलों में ही भोजन करते हैं. जिस वजह से कई बार कुछ होटल संचालक लोगों के बीच मिलावटी भोजन परोसने का काम करते हैं. ऐसे होटल संचालकों पर नकेल कसने के लिए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है. जिससे होटल संचालकों द्वारा आम लोगों के बीच मिलावटी खाना न परोस सकें.

जानकारी देते जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ईटीवी भारत)

देवघर में 27 होटलों का लाइसेंस रद्द: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनो में मिलावटी खाना परोसने के आरोप में देवघर में करीब 27 होटलों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है. सभी होटल संचालकों पर यह आरोप था कि लोगों के बीच जो खाना परोसा जा रहा था, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि इन सभी होटलों में बिकने वाले खाना जैसे पनीर, मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट की जा रही थी. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने इन सभी होटल को नोटिस दिया. लेकिन नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद इन सभी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया.

लोग घर में आयोडीन केमिकल से जांच कर सकते हैं सामग्री

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार बताते हैं कि कई बार पनीर या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट की घटना देखी जाती है. दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय की तरफ से आम लोगों के लिए यह जानकारी दी गई थी. जिसमें आयोडीन केमिकल से पनीर या दूध के प्रोडक्ट की जांच कर सकते हैं. पनीर या दूध के किसी भी प्रोडक्ट में आयोडीन केमिकल डालते ही खाद्य पदार्थ का रंग काला पड़ जाता है. इसका मतलब होता है कि भोजन मिलावटी है.

फूड सेफ्टी ऐप में लोग कर सकते हैं शिकायत: खाद्य सुरक्षा अधिकारी

वहीं जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के माध्यम से भी लोग अपनी शिकायत जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय में भेज सकते हैं. उनकी शिकायत मिलते ही जिला खाद्य सुरक्षा विभाग त्वरित संज्ञान लेता है. देवघर जिले की यदि बात करें तो पिछले कुछ महीनो में करीब सात लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए. इसके अलावा 220 किलो मिलावटी लड्डू नष्ट किए गए हैं. 40 किलो पनीर, 15 किलो खोवा और वैसे कई मिठाइयां जिसकी समय अवधि समाप्त हो गए थे और दुकानदार वैसे एक्सपायर्ड मिठाइयों को भी लोगों तक बेचने की कोशिश कर रहे थे.

लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में देवघर जिला द्वारा सबसे ज्यादा फाइन वसूला गया है. उन्होंने कहा कि यदि संसाधनों में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की जाती तो देवघर के सभी होटल और बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट की सूचना नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें: धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों का धंधा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील

होली और रमजान को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन अलर्ट, जांच के लिए कई दुकानों के सैंपल भेजे लैब

झारखंड में रियायती दरों पर सरसों का तेल देगी राज्य सरकार, प्रत्येक राशन कार्डधारक परिवार होगा लाभान्वित

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई
FOOD SAFETY TEAM IN DEOGHAR
DEOGHAR
FOOD SAFETY OFFICER IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.