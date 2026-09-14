गरीब किसानों के लिए सहारा बनी पशुधन योजना! देवघर में अब तक 500 से अधिक पशुओं का वितरण
देवघर के कमजोर किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें पशुधन वितरण योजना से जोड़ा जा रहा है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : September 14, 2026 at 6:34 PM IST
देवघर: झारखंड में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में पशुधन वितरण योजना चलाई जा रही है. देवघर में इन योजनाओं के तहत किसानों को बकरी, भेड़, सूअर, गाय, बतख और मुर्गी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. विभाग का दावा है कि इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
पात्र किसानों को मिलता है पशुधन स्कीम का लाभ
देवघर के जिला पशुपालन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि किसानों की जरूरत और पशुओं के प्रकार के आधार पर अलग-अलग योजनाएं बनाई गई हैं. इन्हीं योजनाओं के तहत समय-समय पर पात्र किसानों को पशुधन उपलब्ध कराया जाता है. उनके अनुसार, देवघर में 2021-22 से पशुधन वितरण योजना के तहत काम शुरू हुआ और तब से अब तक करीब 500 पशुओं का वितरण किया जा चुका है.
बकरी से लेकर सूअर और मुर्गी पालन तक के लिए सहायता
जिला पशुपालन विभाग के मुताबिक, अलग-अलग पशुधन के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है. योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभुक के खाते में सीधे भेजी जाती है. इसके बाद लाभुक पशुधन खरीदने के लिए संबंधित व्यापारी के खाते में भुगतान करता है. विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बकरी पालन योजना के लिए करीब 50 हजार रुपये आवंटित किए जाते हैं. इसके तहत किसानों को लगभग 8 से 10 बकरियां उपलब्ध कराई जाती हैं. इसी तरह सूअर पालन योजना के लिए करीब 58 हजार रुपये की राशि निर्धारित है, जिसमें किसानों को 5 सूअर दिए जाते हैं.
वहीं मुर्गी पालन योजना के तहत बॉयलर मुर्गी के लिए करीब 67 हजार रुपये और अच्छी नस्ल की मुर्गियों के लिए करीब 1.80 लाख रुपये तक की राशि आवंटित की जाती है. इसके तहत किसानों को करीब 400 चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं. इसके अलावा बतख पालन के लिए करीब पांच हजार रुपये की सहायता भी दी जाती है.
खेती के लिए इस वर्ष 54 जोड़ी बैल का लक्ष्य
पशुधन योजना का लाभ सिर्फ पशुपालन तक सीमित नहीं है. इस साल खेती करने वाले किसानों के लिए 54 जोड़ी बैल आवंटित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य किसानों को बैल उपलब्ध कराकर उनकी खेती की जरूरतों में मदद करना है, ताकि वे अपने खेतों में हल चला सके.
पशु देने से पहले किसानों को दी जाती है ट्रेनिंग
विभाग की ओर से सिर्फ पशुधन उपलब्ध कराने पर जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पशुओं के बेहतर पालन-पोषण और देखभाल के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. पशुधन वितरण से पहले लाभुक किसानों को संबंधित पशुओं की देखभाल, पालन-पोषण और प्रबंधन की जानकारी दी जाती है. इसके लिए जिले के अलग-अलग प्रखंडों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
सब्सिडिरी का भी पशुपालकों को मिलता है लाभ
वहीं किसानों को पशुधन वितरण योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है. जिसका लाभ सीधा किसानों को मिलता है. पशुधन वितरण योजना के तहत एक किसान एवं पशुपालक को 70 से 90% तक सब्सिडी दी जाती है.
गरीब किसानों के लिए बड़ी मदद, लेकिन जागरूकता और पहुंच अभी चुनौती
देवघर जिले में बड़ी संख्या में किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे किसानों के लिए पशुधन वितरण योजना अतिरिक्त आमदनी और स्वरोजगार का जरिया बन सकती है. किसानों का कहना है कि यदि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिले, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है.
लाभ के लिए किसानों को लगाने पड़ते हैं चक्कर
हालांकि, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की शिकायत है कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अब भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.
उनका कहना है कि जानकारी और प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई बार जरूरतमंद और पात्र किसान, योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं. इस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि जिन किसानों को पशुधन वितरण योजना की जानकारी नहीं है, वे सीधे जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचकर योजना की जानकारी और प्रक्रिया के बारे में पता कर सकते हैं. विभाग का कहना है कि इससे किसानों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी और पात्र लाभुक योजना से जुड़ सकेंगे.
ये भी पढ़ें- देवघर में एक साल से नहीं खरीदी गई पशुओं की दवा, इलाज के लिए बाजार पर निर्भर पशुपालक
झारखंड में बढ़ा लंपी वायरस का खतरा! चान्हो में मिले कई संदिग्ध मामले
गढ़वा में लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशियों की हुई मौत, पशुपालन विभाग बेखबर