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गरीब किसानों के लिए सहारा बनी पशुधन योजना! देवघर में अब तक 500 से अधिक पशुओं का वितरण

देवघर: झारखंड में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में पशुधन वितरण योजना चलाई जा रही है. देवघर में इन योजनाओं के तहत किसानों को बकरी, भेड़, सूअर, गाय, बतख और मुर्गी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. विभाग का दावा है कि इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

पात्र किसानों को मिलता है पशुधन स्कीम का लाभ

देवघर के जिला पशुपालन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि किसानों की जरूरत और पशुओं के प्रकार के आधार पर अलग-अलग योजनाएं बनाई गई हैं. इन्हीं योजनाओं के तहत समय-समय पर पात्र किसानों को पशुधन उपलब्ध कराया जाता है. उनके अनुसार, देवघर में 2021-22 से पशुधन वितरण योजना के तहत काम शुरू हुआ और तब से अब तक करीब 500 पशुओं का वितरण किया जा चुका है.

गरीब किसानों के लिए सहारा बनी पशुधन योजना! (Etv Bharat)

बकरी से लेकर सूअर और मुर्गी पालन तक के लिए सहायता

जिला पशुपालन विभाग के मुताबिक, अलग-अलग पशुधन के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है. योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभुक के खाते में सीधे भेजी जाती है. इसके बाद लाभुक पशुधन खरीदने के लिए संबंधित व्यापारी के खाते में भुगतान करता है. विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बकरी पालन योजना के लिए करीब 50 हजार रुपये आवंटित किए जाते हैं. इसके तहत किसानों को लगभग 8 से 10 बकरियां उपलब्ध कराई जाती हैं. इसी तरह सूअर पालन योजना के लिए करीब 58 हजार रुपये की राशि निर्धारित है, जिसमें किसानों को 5 सूअर दिए जाते हैं.

वहीं मुर्गी पालन योजना के तहत बॉयलर मुर्गी के लिए करीब 67 हजार रुपये और अच्छी नस्ल की मुर्गियों के लिए करीब 1.80 लाख रुपये तक की राशि आवंटित की जाती है. इसके तहत किसानों को करीब 400 चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं. इसके अलावा बतख पालन के लिए करीब पांच हजार रुपये की सहायता भी दी जाती है.

खेती के लिए इस वर्ष 54 जोड़ी बैल का लक्ष्य

पशुधन योजना का लाभ सिर्फ पशुपालन तक सीमित नहीं है. इस साल खेती करने वाले किसानों के लिए 54 जोड़ी बैल आवंटित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य किसानों को बैल उपलब्ध कराकर उनकी खेती की जरूरतों में मदद करना है, ताकि वे अपने खेतों में हल चला सके.

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