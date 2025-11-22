ETV Bharat / state

देवघर में पनपता मानव-निर्मित जलसंकट: पंप चालकों की हड़ताल ने बढ़ाई नगर निगम की चिंता

देवघर में पंप ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे शहर में पानी का संकट पैदा हो गया है.

water crisis in Deoghar
पंप ऑपरेटर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बाबा धाम देवघर में पानी का संकट इस बार धरती की गोद में पानी घटने से नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और आउटसोर्सिंग के भ्रष्ट चक्र से उपजा है. नगर निगम क्षेत्र में घर-घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाने वाले मोटर पंप शुक्रवार से ठप पड़े हैं, क्योंकि इन पंपों को संचालित करने वाले चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं.

डरबा और अजय नदी से जुड़े पंपों पर पूरी देवघर में पानी की व्यवस्था टिकी हुई है. इन्हीं पंपों के चलने पर टंकियों में पानी भरता है और फिर पाइपलाइन के जरिए हजारों परिवारों तक जीवनदायी जल पहुंचता है. लेकिन अब जब पंप चालक काम बंद कर चुके हैं, तब शहर की प्यास पैसे से पानी खरीदने को मजबूर हो रही है.

पांच साल से EPF जमा नहीं, वेतन भी तय मानक से कम

हड़ताल पर बैठे पंप चालकों ने साफ-साफ आरोप लगाया है कि नगर निगम ने इन्हें एक कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर रखा है, लेकिन यह कंपनी पिछले पांच वर्षों से किसी भी कर्मचारी का EPF तक जमा नहीं कर रही. उल्टा, तय वेतन से भी कम राशि देकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है.

कर्मचारियों ने कहा कि अब वेतन और EPF के बकाए की लड़ाई में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं. उनका कहना है कि "हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं. जनता से भी अपील है कि हमारे संघर्ष का समर्थन करें, ताकि वर्षों की मेहनत का हक हमें वापस मिल सके."

कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

पंप चालकों की सबसे बड़ी मांग है कि नगर निगम तुरंत हस्तक्षेप करे, कंपनी को ब्लैकलिस्ट घोषित करे और बकाए वेतन व EPF की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराए. कर्मचारियों का कहना है कि निगम की चुप्पी इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को संरक्षण देती दिख रही है.

शहर में पानी की किल्लत शुरू, टैंकर बना सहारा

हड़ताल के पहले ही दिन शहर के कई मोहल्लों में नलों ने पानी देना बंद कर दिया. लोग टैंकर ढूंढते दिखे, कहीं 300 रुपये तो कहीं 500 रुपये प्रति टैंकर तक की दर से पानी मिल रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नगर निगम जल्द समाधान नहीं निकालता, तो आने वाले दिनों में देवघर एक बार फिर गंभीर जलसंकट से जूझेगा और इस बार वजह प्रकृति नहीं, व्यवस्था की नाकामी होगी.

वहीं पूरे मामले पर देवघर के नगर आयुक्त से बात की गई तो उनकी तरफ से बताया गया कि निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुविधा को लेकर हमेशा ही गंभीर रहा है. जल्द से जल्द सभी पंप को चालू किए जाएंगे और हड़ताल पर बैठे कर्मचारी की मांगों पर भी विचार किया जाएगा. इस बार भी निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल संकट जैसे समस्या से जूझने नहीं देगा.

यह भी पढ़ें:

लातेहार के सालोडीह गांव को मिला जल वरदान! यहां जमीन से निर्बाध निकता रहता है पानी

रांची रेलवे स्टेशन की हकीकत, वर्ल्ड क्लास होने का दावा, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे यात्री

झारखंड में जल संकट: बोतल में कैद जिंदगी, बूंद-बूंद को तरसता भविष्य!

TAGGED:

DEOGHAR WATER SUPPLY
DEOGHAR PUMP OPERATOR STRIKE
WATER PIPELINE DEOGHAR
देवघर में जल संकट
WATER CRISIS IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.