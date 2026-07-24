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श्रावणी मेले से पहले बड़ी सौगात: 25 जुलाई से खुलने जा रहा देवघर-दुमका फोरलेन, बाबा बासुकीनाथ का सफर होगा आसान

देवघर: श्रावणी मेले से पहले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सालों से निर्माणाधीन देवघर- दुमका राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-114A) अब पूरी तरह तैयार है. एनएचएआई के मुताबिक, 25 जुलाई से इस फोरलेन हाईवे पर बड़े और छोटे सभी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी. इससे देवघर से बाबा बासुकीनाथ धाम तक का सफर पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा.

तकनीकी वजहों से हुई निर्माण में देरी

पिछले कई सालों से इस हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था लेकिन तकनीकी वजह और बड़े स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा सका था. परिणामस्वरूप श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को देवघर से दुमका जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. खासकर श्रावणी मेले के दौरान भीड़ के बीच यह मार्ग बड़ी चुनौती बना हुआ था.

25 जुलाई से खुलने जा रहा है देवघर-दुमका फोरलेन (Etv Bharat)

आवागमन में होगी श्रद्धालुओं को सुविधा

स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि बाबा बासुकीनाथ आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी. पिछले कई सालों से लोग इस सड़क के चालू होने का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने जा रहा है.