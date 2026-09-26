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डंडी श्रद्धालुओं की कठिन तपस्या और बाबा का आशीर्वाद, अढ़इया मेले में दिखती है किसानों की गहरी आस्था!

देवघर: झारखंड का देवघर धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है. साथ ही यह शक्तिपीठ के रूप में भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यही वजह है कि सालभर देवघर में धार्मिक पर्व और अनुष्ठानों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहता है.

देवघर के बाबा मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. श्रावणी मेला के अलावा भादो पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला अढ़इया मेला भी बाबा नगरी की धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है.

जानकारी देते धर्माचार्य, पुजारी, श्रद्धालु और मंदिर पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

किसानों की आस्था से जुड़ी है परंपरा

अढ़इया मेला ढाई दिनों तक आयोजित होता है. इस मेले की खास बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में किसान वर्ग के श्रद्धालु शामिल होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खेती के महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के बाद किसान बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर अच्छी फसल और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

धर्माचार्य पंडित लंबोदर परिहस्त बताते हैं कि भादो पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले इस मेले का पुराना धार्मिक और पौराणिक इतिहास रहा है. मान्यता है कि रोपनी और पटवन जैसे कृषि कार्यों के बाद किसान बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर अपनी फसल के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं.

गाय का दूध बाबा को अर्पित करने की मान्यता

अढ़इया मेले में आने वाले किसानों की आस्था का एक अनोखा स्वरूप भी देखने को मिलता है. श्रद्धालु अपने घर में पाली जा रही गाय का कच्चा दूध लेकर बाबा मंदिर पहुंचते हैं और उसे बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि वर्ष में एक बार अपने घर की गाय का दूध बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा परिवार पर बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

बिहार के कई जिलों से पहुंचते हैं किसान श्रद्धालु

अढ़इया मेले में मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा समेत कई जिलों से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

बताया जाता है कि पहले यह मेला विशेष रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था. दोनों जिले देवघर के आसपास होने के कारण सदियों से यहां के श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचते रहे हैं. समय के साथ-साथ नए जिलों के गठन और श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था के कारण अब आसपास के कई जिलों से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अढ़इया मेला और भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर बाबा की विशेष कृपा होती है. किसान श्रद्धालु इसे अपनी मेहनत, खेती और परिवार की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं.