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श्रावणी मेले में हाईटेक सुरक्षा, PTZ और AI कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी, श्रद्धालुओं के मोबाइल एंट्री पर भी रहेगी रोक

श्रावणी मेले की तैयारियों का जाएजा लेते देवघर एसडीओ ( Etv Bharat )

देवघर: 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. महज 15 दिन शेष हैं और प्रशासन जलार्पण व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार तैयारियां कर रहा है.

बैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक

इसी क्रम में इस वर्ष एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन की योजना है कि श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन के बिना ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कराया जाए. देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में मोबाइल के कारण सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां सामने आई हैं. भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व मंदिर परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वहीं कई श्रद्धालु गर्भगृह में वीडियो बनाने के दौरान अधिक समय तक रुक जाते हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है.

जानकारी देते देवघर एसडीओ (Etv Bharat)

मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल रखने के लिए क्लॉक रूम

एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम तैयार किए जा रहे हैं. वहां आवश्यक कर्मियों की तैनाती के बाद अंतिम निर्णय लागू किया जाएगा.

करीब 900 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे