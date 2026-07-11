श्रावणी मेले में हाईटेक सुरक्षा, PTZ और AI कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी, श्रद्धालुओं के मोबाइल एंट्री पर भी रहेगी रोक
देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. हितेश कुमार की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 3:42 PM IST
देवघर: 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. महज 15 दिन शेष हैं और प्रशासन जलार्पण व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार तैयारियां कर रहा है.
बैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक
इसी क्रम में इस वर्ष एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन की योजना है कि श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन के बिना ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कराया जाए. देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में मोबाइल के कारण सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां सामने आई हैं. भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व मंदिर परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वहीं कई श्रद्धालु गर्भगृह में वीडियो बनाने के दौरान अधिक समय तक रुक जाते हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है.
मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल रखने के लिए क्लॉक रूम
एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम तैयार किए जा रहे हैं. वहां आवश्यक कर्मियों की तैनाती के बाद अंतिम निर्णय लागू किया जाएगा.
करीब 900 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) की टीम भी मंदिर का निरीक्षण कर चुकी है. इस बार मेले में करीब 900 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें 25 अत्याधुनिक पीटीजेड (Pan, Tilt, and Zoom) कैमरे शामिल होंगे.
AI से परिजनों से मिलेगी मदद
इसके अलावा, दुम्मा प्रवेश द्वार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) युक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं की संख्या की गणना करने के साथ-साथ भीड़ में बिछड़े लोगों की पहचान कर उन्हें खोया-पाया केंद्र के माध्यम से उनके परिजनों से मिलाने में भी मदद करेंगे.
30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना है. ऐसे में इस बार प्रशासन की नई व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को कितनी राहत देती हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी.
ये भी पढ़ेंः
देवघर श्रावणी मेला 2026: झारखंड-बिहार के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में कई बिंदुओं पर बनी सहमति
श्रावणी मेला 2026: एडीआरएम ने देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, तय समय पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश
बासुकीनाथ में श्रावणी मेला की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा, कहा- श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता