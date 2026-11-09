दीपावली के बाद छठ महापर्व की तैयारी में जुटा देवघर प्रशासन, 51 छठ घाटों का हो रहा निरीक्षण
देवघर में शिवगंगा और नंदन पहाड़ तालाब की गहराई को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. घाटों पर गोताखोर तैनात रहेंगे.रिपोर्ट-हितेश कुमार.
Published : November 9, 2026 at 4:34 PM IST
देवघर: दीपावली का पर्व संपन्न होते ही जिला प्रशासन छठ महापर्व की तैयारियों में जुट गया है. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर लगातार विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं.
इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के 51 चिह्नित छठ घाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 10 घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान एसपी प्रवीण पुष्कर ने गहरे पानी वाले घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. ऐसे घाटों पर गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश
सुबह और शाम के अर्घ्य के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सुरक्षा और रोशनी की बेहतर व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वहीं, डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि शिवगंगा और नंदन पहाड़ स्थित तालाब में पानी की गहराई अधिक है. इसे देखते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि छठ पूजा के दौरान किसी भी परिस्थिति में जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए.
तेजी से चल रहा है घाटों पर साफ-सफाई का काम
उन्होंने बताया कि घाटों के निरीक्षण के दौरान पर्यटन की संभावनाओं का भी जायजा लिया गया है. जिला प्रशासन आने वाले समय में इन संभावनाओं को विकसित कर पर्यटन स्थलों को सालभर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की दिशा में काम करेगा. इधर, छठ पूजा को लेकर विभिन्न घाटों पर साफ-सफाई और साज-सज्जा का काम भी तेजी से चल रहा है. छठ पूजा समितियों के सदस्य और स्थानीय लोग प्रशासन के सहयोग से घाटों को तैयार करने में जुटे हैं.
छठ पूजा के दिन बड़े वाहनों की आवाजाही को रोक
समिति के सदस्यों ने बताया कि शिवगंगा और नंदन पहाड़ के बाद कुंडा छठ घाट भी शहर के प्रमुख और बड़े घाटों में शामिल हैं. यहां भी साफ-सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसके अलावा शिवगंगा और नंदन पहाड़ जैसे छठ घाटों पर जाने के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं. छठ पूजा के दिन महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूटों पर कुछ देर के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही को रोका जाएगा.
प्रशासन और स्थानीय समितियों का सहयोग
गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र के 51 और ग्रामीण इलाकों के करीब 10 छठ घाटों की साफ-सफाई प्रशासन और समितियों के सहयोग से कराई जा रही है. इसके अलावा श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए पहुंच पथ को सुगम और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः
दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर प्रशासन अलर्ट, घाटों पर NDRF की तैनाती, रात 10 बजे के बाद पटाखों और शोर पर रहेगी नजर
आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व, रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त
पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक रहेगी पुलिस की नजर, फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश