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दीपावली के बाद छठ महापर्व की तैयारी में जुटा देवघर प्रशासन, 51 छठ घाटों का हो रहा निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान अधिकारी और अन्य ( Etv Bharat )

देवघर: दीपावली का पर्व संपन्न होते ही जिला प्रशासन छठ महापर्व की तैयारियों में जुट गया है. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर लगातार विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं.

इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के 51 चिह्नित छठ घाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 10 घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान एसपी प्रवीण पुष्कर ने गहरे पानी वाले घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. ऐसे घाटों पर गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.