बाबाधाम में निर्माण को लेकर विवाद: निकासी द्वार के चौड़ीकरण पर पंडा धर्म रक्षिणी सभा का विरोध
देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में निकासी द्वार चौड़ीकरण को लेकर पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने विरोध किया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : July 1, 2026 at 6:10 PM IST
देवघर: विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है. सदियों पुराने इस मंदिर की मूल संरचना और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए यहां किसी भी निर्माण कार्य से पहले निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है. संबंधित समितियों और श्राइन बोर्ड की सहमति के बाद ही किसी निर्माण को मंजूरी मिलती है.
पंडा धर्म रक्षिणी सभा का विरोध
इसी बीच बाबा मंदिर के निकासी द्वार के कथित चौड़ीकरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर प्रबंधन के प्रमुख संगठन पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने जिला प्रशासन पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले पंडा धर्म रक्षिणी सभा से कोई चर्चा नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर निकासी द्वार को चौड़ा करने का प्रयास कर रहा है, जो न केवल मंदिर की परंपराओं के विरुद्ध है, बल्कि सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं को भी प्रभावित करेगा.
सभा के सदस्यों का कहना है कि यदि यह निर्माण हुआ तो प्राचीन गंवाली पूजा की परंपरा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वे पूरे मामले की शिकायत रांची जाकर राज्य के मुख्यमंत्री से करेंगे.
प्रशासन का स्पष्टीकरण
वहीं, जिला प्रशासन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. एसडीएम सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि मंदिर के निकासी द्वार का कोई चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मंदिर के बाहर स्थित एक जर्जर शेड की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है ताकि आगामी श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके. रवि कुमार ने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी के कारण इसे निकासी द्वार के विस्तार का मामला बता रहे हैं, जबकि मंदिर की मूल संरचना या उसकी ऐतिहासिक आकृति के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. प्रशासन का दावा है कि सभी कार्य नियमानुसार और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं.
मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था
बाबा बैद्यनाथ धाम का संचालन श्राइन बोर्ड के अधीन होता है, जिसके अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं. मंदिर परिसर में किसी भी निर्माण कार्य के लिए श्राइन बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है. ऐसे में श्राइन बोर्ड से जुड़े प्रमुख संगठन पंडा धर्म रक्षिणी सभा के विरोध ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है. संगठन के विरोध के बाद फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है, हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
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