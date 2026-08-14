Independence Day 2026: देवघर के दिगरिया पहाड़ की कहानी, क्रांतिकारियों की थी शरणस्थली
देवघर जिले का दिघरिया पहाड़ 1857 से 1947 के बीच क्रांतिकारियों की शरणस्थली रहा था. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
Published : August 14, 2026 at 7:20 PM IST
देवघर: 15 अगस्त को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर भारतीय के अंदर देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है. यह दिन उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी है, जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया.
झारखंड के संथाल परगना की बात करें तो यह क्षेत्र हमेशा से क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है. सिद्धो कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा और तिलका मांझी जैसे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी.
दिघरिया पहाड़ में छिपते थे क्रांतिकारी
देवघर भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को अपने भीतर समेटे हुए है, जिनके बलिदान पर आज भी जिले के लोगों को गर्व है. देवघर के जसीडीह-रोहिणी क्षेत्र का दिघरिया पहाड़ आज भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई ऐतिहासिक यादों को अपने भीतर संजोए हुए है.
स्थानीय इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, 1857 से 1947 के बीच ये पहाड़ी इलाका कई क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था. घने जंगल और पहाड़ों के बीच बने गुप्त रास्तों की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को थी, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत के लिए यहां पहुंचना आसान नहीं था.
बताया जाता है कि क्रांतिकारी अरविंद घोष का भी इस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है और दिघरिया पहाड़ के आसपास देसी बम के परीक्षण की कहानी स्थानीय इतिहास में आज भी सुनाई जाती है.
अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून की शहादत
रोहिणी क्षेत्र के इतिहास में अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून का नाम विशेष रूप से लिया जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, 1857 में इन तीनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. तलवारों से किए गए हमले में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी सर नॉर्मल लेस्ली की मौत हो गई थी.
इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून को गिरफ्तार कर लिया और तीनों वीर सपूतों को एक आम के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई. उनकी शहादत के बाद स्थानीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया और क्षेत्र में विरोध की आवाज तेज हुई.
हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रही है 'रोहिणी'
युवाओं के बीच काम करने वाले यूथ वॉयस एनजीओ के संचालक शुभम कुमार बताते हैं कि जसीडीह का रोहिणी क्षेत्र हमेशा से क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है. उनके अनुसार, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून जैसे क्रांतिकारियों की शहादत इस इलाके के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
उनका कहना है कि आज जरूरत है कि नई पीढ़ी को इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से परिचित कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को जान सके.
जंगलों के रास्ते जानते थे ग्रामीण, अंग्रेजों को लगता था डर
रिटायर्ड प्रधानाध्यापक भोला राय पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि आजादी से पहले दिघरिया पहाड़ स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की आवाजाही का प्रमुख ठिकाना हुआ करता था. उनके मुताबिक, पहाड़ और जंगल क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान थे और यहां के गुप्त रास्तों की जानकारी केवल स्थानीय ग्रामीणों को होती थी.
भोला राय बताते हैं कि बचपन में उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखा था और उस दौर में स्थानीय लोग उनकी मदद किया करते थे. अंग्रेजी हुकूमत के लोग भी इन जंगलों और पहाड़ी इलाकों में आने से डरते थे.
'दिघरिया पहाड़ पूरे देवघर के लिए गर्व'
वहीं मुखिया ललन राय का कहना है कि दिघरिया पहाड़ सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का स्थान है. इस पहाड़ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारियों और देश के सपूतों को अपनी गोद में शरण दी.
उनका कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की जरूरत है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद फिलहाल यहां बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए यहां उनकी प्रतिमाएं और इतिहास से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए.
पूर्वजों के बलिदान पर गर्व, लेकिन आज की स्थिति देखकर दुख
अमानत अली के वंशज माने जाने वाले हैदर खान बताते हैं कि जब कोई उन्हें अमानत अली का वंशज कहता है तो उन्हें गर्व महसूस होता है. हालांकि उनका कहना है कि जब वह आज के भारत में लोगों को परेशानियों से जूझते और अपनों को दुखी देखते हैं तो उन्हें यह भी महसूस होता है कि क्या हम अपने पूर्वजों के बलिदान के अनुरूप उनके सपनों का भारत बना पाए हैं?
पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दिघरिया पहाड़ का जीर्णोद्धार कर इसे बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है, तो इससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर और रोजगार के अवसरों में भी सुधार हो सकता है.
दिघरिया पहाड़ के संरक्षण और विकास को लेकर राज्य स्तर पर पत्राचार किया गया है. राज्य स्तर से आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में देवघर के दिघरिया पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा: संतोष कुमार, पर्यटन अधिकारी
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