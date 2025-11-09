दिव्यांग अनन्या की सुरों की अनोखी सरगम, अंधकार में उजाला फैलाता संगीत
देवघर में दिव्यांग अनन्या भारद्वाज के पास संगीत का वो जादू है जिसे सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं.
Published : November 9, 2025 at 7:25 PM IST
देवघर: 14 साल की अनन्या भारद्वाज बेशक आंखों से नहीं देख पाती है लेकिन आवाज इतनी जोरदार है कि हर कोई उनकी सुरीली आवाज का कायल है. दरअसल, अनन्या और उनके माता पिता ने साबित कर दिया है कि आंखों से नहीं, आस्था से देखने वाले ही असली दृष्टिवान होते हैं. देवघर के शिवराम झा चौक निवासी राजेश झा और उनकी पत्नी के आंगन में जन्मी यह बच्ची अनन्या, आज संगीत की साध्वी बन चुकी है.
उंगलियों से बहते सुर
हालांकि, डॉक्टरों की लापरवाही ने भले ही अनन्या की दृष्टि छीन ली हो, लेकिन भगवान ने बदले में उन्हें एक ऐसा वरदान दिया है कि उनकी उंगलियों से बहते सुर मानो ईश्वर के स्वर बन जाते हैं. जब अनन्या, हारमोनियम पर बैठती है, तो लगता है जैसे शब्द मौन हो गए हो और संगीत बोल उठा हो. जब उनकी उंगलियां की-बोर्ड पर नृत्य करती हैं, तो हर सुर मानो ब्रह्मांड की किसी अनदेखी दिशा से उतरता है.
अनन्या के सुरीले स्वर पूरे राज्य में प्रचलित है. राज्य स्तरीय खादी महोत्सव और बैद्यनाथ महोत्सव में उनकी प्रस्तुति सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है.
'संगीत ही मेरी आंखें हैं और वह मुझे दुनिया दिखाता है, वही जीवन में रंग भरता है. जब मैं गाती हूं, तो लगता है कि सूरज मेरे भीतर उग आया है': अनन्या भारद्वाज
मेरी बेटी के पास है अमूल्य कला: राजेश झा
अनन्या भारद्वाज के संगीत गुरु बताते हैं कि अनन्या की उंगलियां सुरों को नहीं छूती है, वे उनसे बात करती हैं जबकि पिता राजेश झा कहते हैं कि मेरी बेटी के पास जो कला है, वह अमूल्य है. हम उसे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे, जहां उसकी रागिनी देश की पहचान बनेगी. वे अनन्या को इंडियन आइडल या सारेगामापा जैसे मंचों तक पहुंचाने की तैयारी में हैं. क्योंकि उनका विश्वास है कि ‘अनन्या’ कोई नाम नहीं, एक मिशन है.
अनन्या के पास है सुरों में शक्ति: दादी
वहीं दादी बसंती देवी की आंखों में जब गर्व के आंसू झिलमिलाते हैं, तो लगता है जैसे आशीर्वाद की धारा बह निकली हो. वे कहती हैं जब पता चला कि पोती देख नहीं सकती, तो भीतर अंधेरा छा गया लेकिन आज उसी पोती ने हमारे घर में रोशनी का सूरज ला दिया है. अनन्या के सुरों में वह शक्ति है, जो दिव्यांगता को दिव्यता में बदल देती है, उसका हर आलाप हमें यह सिखाता है कि रोशनी आंखों में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है.
