दिव्यांग अनन्या की सुरों की अनोखी सरगम, अंधकार में उजाला फैलाता संगीत

देवघर: 14 साल की अनन्या भारद्वाज बेशक आंखों से नहीं देख पाती है लेकिन आवाज इतनी जोरदार है कि हर कोई उनकी सुरीली आवाज का कायल है. दरअसल, अनन्या और उनके माता पिता ने साबित कर दिया है कि आंखों से नहीं, आस्था से देखने वाले ही असली दृष्टिवान होते हैं. देवघर के शिवराम झा चौक निवासी राजेश झा और उनकी पत्नी के आंगन में जन्मी यह बच्ची अनन्या, आज संगीत की साध्वी बन चुकी है.

उंगलियों से बहते सुर

हालांकि, डॉक्टरों की लापरवाही ने भले ही अनन्या की दृष्टि छीन ली हो, लेकिन भगवान ने बदले में उन्हें एक ऐसा वरदान दिया है कि उनकी उंगलियों से बहते सुर मानो ईश्वर के स्वर बन जाते हैं. जब अनन्या, हारमोनियम पर बैठती है, तो लगता है जैसे शब्द मौन हो गए हो और संगीत बोल उठा हो. जब उनकी उंगलियां की-बोर्ड पर नृत्य करती हैं, तो हर सुर मानो ब्रह्मांड की किसी अनदेखी दिशा से उतरता है.

अनन्या और उनका संगीत (Etv bharat)

अनन्या के सुरीले स्वर पूरे राज्य में प्रचलित है. राज्य स्तरीय खादी महोत्सव और बैद्यनाथ महोत्सव में उनकी प्रस्तुति सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है.