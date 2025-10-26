ETV Bharat / state

देवघर में छठ तैयारी का अंतिम चरण, घाटों पर सजे सुरक्षा के पहरे, बिहार के चुनावी हवा में घुली आस्था की अग्नि परीक्षा!

अधिकांश घाटों की तैयारी संतोषजनक है जबकि कुछ ग्रामीण घाटों पर छोटी त्रुटियां मिली हैं, जिन पर तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं. छठ पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है. सभी घाटों पर ‘डेंजर जोन’ का स्पष्ट निशान और सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है : नमन प्रियेश लकड़ा, डीसी

देवघर : छठ महापर्व की आहट से पूरा देश भक्तिभाव में डूबा है और इस आस्था के संगम में देवघर का रंग कुछ और ही बिखरा है. श्रद्धा, सुरक्षा और घाटों की व्यवस्था, तीनों का संगम जिले के घाटों पर दिख रहा है. उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में प्रशासन ने तैयारियों की कमान संभाल ली है. शनिवार और रविवार को सभी प्रमुख तालाबों, नदियों और घाटों का निरीक्षण कर अंतिम समीक्षा की गई.

पुलिस और बचाव दलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय तैराकों को अस्थाई बचाव टीम में जोड़ा गया है ताकि आकस्मिक स्थिति में सहायता मिल सके. नगर निगम को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव की गरमाहट ने देवघर की छठ पूजा को और खास बना दिया है. सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पर वाहनों की सघन जांच चल रही है.

चुनावी मौसम में छठी मैया के दरबार से आशीर्वाद पाने की होड़ भी तेज है. बिहार के कई नेता और प्रत्याशी के परिजन, इस महापर्व के बहाने आस्था के जल में अपने राजनीतिक भविष्य का दीप जलाने की कोशिश में हैं, कहा जा रहा है कि इस बार राजनीति का अर्घ्य भी छठ घाटों पर चढ़ेगा, जहां सूर्यदेव के साथ मतदाता की मर्जी भी सबसे बड़ा देवता होगी.

देवघर में सुरक्षा, श्रद्धा और सफाई की तैयारी अंतिम चरण में है. श्रद्धालु, मन में संकल्प लिए तैयार हैं कि छठी मैया, सबका मंगल करें और कोई अनहोनी न हो. सोमवार को संध्या अर्घ्य और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा.

