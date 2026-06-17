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नीट पुनर्परीक्षा को लेकर देवघर में प्रशासन अलर्ट, उपायुक्त ने चार परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

देवघर में नीट पुनर्परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

DC inspecting examination centres
परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए डीसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 6:34 PM IST

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देवघर: देशभर में नीट-2026 पुनर्परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद रद्द की गई परीक्षा का पुनः आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा का आयोजन देश के करीब 500 शहरों में किया जा रहा है. इसी क्रम में देवघर में भी चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है.

केंद्र प्रभारियों को दिशा निर्देश

बुधवार को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले के एएस कॉलेज, देवघर कॉलेज, रामा देवी बाजला महिला कॉलेज और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रभारियों को परीक्षा संचालन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने साफ कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने सभी केंद्रों पर पर्याप्त बेंच, पेयजल, शौचालय, बिजली एवं प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ-साथ दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.

अलर्ट मोड पर है जिला एवं पुलिस प्रशासन

गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण रद्द कर दी गई थी. इसी वजह से इस बार परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और कड़ी निगरानी के बीच संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. निरीक्षण के दौरान डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसडीओ रवि कुमार, एसडीपीओ कुलदीप कुमार, डीईओ विनोद कुमार समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे.

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