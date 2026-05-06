श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए देवघर एम्स में 15 बेड रिजर्व, डीसी ने बैठक में लिया सभी तैयारियों का जायजा
श्रावणी मेले को लेकर देवघर डीसी शशि प्रकाश सिंह ने एम्स प्रबंधन के साथ एक अहम बैठक की.
Published : May 6, 2026 at 7:11 PM IST
देवघर: श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है. इसी क्रम में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने एम्स प्रबंधन के साथ एक अहम बैठक की. बैठक में श्रावणी मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष चर्चा हुई.
श्रद्धालुओं के लिए 15 बेड रिजर्व
उपायुक्त ने एम्स के अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया. एम्स प्रबंधन ने उपायुक्त को आश्वस्त किया है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 15 बेड रिजर्व रखे जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज की सुविधा मिल सके.
आगामी श्रावणी मेला, 2026 के दौरान श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एम्स के अधिकारियों व चिकित्सकों के साथ बैठक कर आपातकालीन स्थिति के लिए एम्स में विशेष वार्ड और 15 बेड आरक्षित रखने पर सहमति बनी।@JharkhandCMO @deoghar_aiims pic.twitter.com/C7QkkuEI8N— DC Deoghar (@DCDeoghar) May 6, 2026
इमरजेंसी से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम के गठन पर चर्चा
इसके साथ ही एम्स और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए दोनों ओर से नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति पर सहमति बनी है. मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के गठन पर भी चर्चा हुई. वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि एम्स की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अधिकतम लाभ श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाए.
एम्स और जिला प्रशासन के बीच समन्वय
गौरतलब है कि सावन महीने में देवघर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं. ऐसे में देवीपुर स्थित एम्स, जिला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करता है.
अब देखना होगा कि इस बार एम्स और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कितना प्रभावी रहता है ताकि विशेष परिस्थितियों में श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके. बैठक में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीटीओ, डीएसओ, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग और एम्स के कई अधिकारी उपस्थित रहे.
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