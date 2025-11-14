Bihar Election Results 2025

देवघर सिविल कोर्ट का फैसला, भुगतान नहीं होने तक जल संसाधन विभाग कार्यालय में तालाबंदी का आदेश, 1996 से चल रहा है मुकदमा

देवघर सिविल कोर्ट ने एक अनूठा आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में ताला लगवाया. जानें क्या है पूरा माजरा.

DEOGHAR CIVIL COURT
जल संसाधन विभाग पर लगा ताला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 12:35 PM IST

देवघर: गुरुवार को देवघर के सिविल कोर्ट ने एक अनूठा आदेश जारी किया. जिसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में ताला लग गया. दरअसल वर्ष 1996 में ही जल संसाधन विभाग में निविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिना कारण हटाया गया था. जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने हक, अधिकार और बकाया पैसों के लिए कोर्ट गए थे.

जल संसाधन विभाग ने अभी तक भुगतान नहीं किया

करीब 20 वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद वर्ष 2014 में देवघर श्रम न्यायालय ने निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया. निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि सभी के बकाया पैसों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए. श्रम न्यायालय के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया. कोर्ट के आदेश के बावजूद जल संसाधन विभाग ने पिछले दस वर्षों में किसी भी कर्मी का पैसा भुगतान नहीं किया.

जानकारी देते अधिवक्ता (Etv Bharat)

कोर्ट के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग कार्यालय में ताला लगाया गया

जिसके बाद देवघर सिविल कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया कि जब तक निविदा कर्मियों का भुगतान न हो जाए तब तक देवघर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय में ताला लगाया जाए. कोर्ट के आदेश के बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कराई और जल्द से जल्द अपने बकाए पैसों के भुगतान की मांग की.

अपना हक लेने के लिए 30 वर्ष भटकते रहे हैं

कर्मचारियों ने कहा कि करीब 30 वर्ष से वो लोग अपने हक के पैसे के लिए भटकते रहे हैं. कई कर्मचारियों की तो मौत भी हो गई है. जो बचे हैं वो भी जीवन की आखिरी सांसे गिन रहे हैं. अपने बकाया पैसों की मांग करते हुए पीड़ित कर्मचारी जगत नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि 1976 से 1996 तक विभाग में सेवा देने के बाद उन्हें हटा दिया गया. 1976 से ही वे लोग विभाग में नौकरी कर रहे थे और अपनी नौकरी को परमानेंट करवाने की मांग कर रहे थे. लेकिन विभाग ने नौकरी को स्थाई करने की जगह सभी को नौकरी से ही हटा दिया.

जल संसाधन विभाग की तरफ से कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया

वहीं पीड़ित कर्मचारियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील विवेकानंद ने कहा कि यह मामला बहुत ही पुराना है. श्रम न्यायालय के फैसले के बाद हाईकोर्ट से भी श्रम न्यायालय के फैसले को सही बताया गया है. उसके बावजूद अब तक जल संसाधन विभाग की तरफ से कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है. इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए गुरुवार को देवघर सिविल कोर्ट ने तालाबंदी का आदेश दिया.

कर्मचारियों ने कहा कि कोर्ट के आदेश के ग्यारह साल के बावजूद यदि बुजुर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा है तो यह राज्य का दुर्भाग्य है. क्योंकि बुजुर्ग की सहूलियत और उनका आराम ही युवाओं का आईना होता है. लेकिन जिस राज्य में बुजुर्ग परेशान और लाचार रहें वहां के युवा कैसे प्रोत्साहित हो सकते हैं.

कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाई

बता दें कि जल संसाधन विभाग में सभी कर्मचारी पंप खलासी, ड्राइवर, नाइट गार्ड, चपरासी जैसे पद पर कार्यरत थे, विभाग ने अचानक एक आदेश निकालकर इन सभी को एक दिन के अंदर नौकरी से निकाल दिया था और उनके बकाया वेतन को भी नहीं दिया था. इसके बाद इन सभी ने कोर्ट में अपने हक के पैसों की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई.

झारखंड का जल संसाधन विभाग
देवघर श्रम न्यायालय
ORDER OF DEOGHAR CIVIL COURT
निविदा कर्मियों का दुख
DEOGHAR CIVIL COURT

