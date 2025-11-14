ETV Bharat / state

देवघर सिविल कोर्ट का फैसला, भुगतान नहीं होने तक जल संसाधन विभाग कार्यालय में तालाबंदी का आदेश, 1996 से चल रहा है मुकदमा

देवघर: गुरुवार को देवघर के सिविल कोर्ट ने एक अनूठा आदेश जारी किया. जिसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में ताला लग गया. दरअसल वर्ष 1996 में ही जल संसाधन विभाग में निविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिना कारण हटाया गया था. जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने हक, अधिकार और बकाया पैसों के लिए कोर्ट गए थे.

जल संसाधन विभाग ने अभी तक भुगतान नहीं किया

करीब 20 वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद वर्ष 2014 में देवघर श्रम न्यायालय ने निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया. निविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि सभी के बकाया पैसों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए. श्रम न्यायालय के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया. कोर्ट के आदेश के बावजूद जल संसाधन विभाग ने पिछले दस वर्षों में किसी भी कर्मी का पैसा भुगतान नहीं किया.

जानकारी देते अधिवक्ता (Etv Bharat)

कोर्ट के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग कार्यालय में ताला लगाया गया

जिसके बाद देवघर सिविल कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया कि जब तक निविदा कर्मियों का भुगतान न हो जाए तब तक देवघर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय में ताला लगाया जाए. कोर्ट के आदेश के बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कराई और जल्द से जल्द अपने बकाए पैसों के भुगतान की मांग की.

अपना हक लेने के लिए 30 वर्ष भटकते रहे हैं

कर्मचारियों ने कहा कि करीब 30 वर्ष से वो लोग अपने हक के पैसे के लिए भटकते रहे हैं. कई कर्मचारियों की तो मौत भी हो गई है. जो बचे हैं वो भी जीवन की आखिरी सांसे गिन रहे हैं. अपने बकाया पैसों की मांग करते हुए पीड़ित कर्मचारी जगत नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि 1976 से 1996 तक विभाग में सेवा देने के बाद उन्हें हटा दिया गया. 1976 से ही वे लोग विभाग में नौकरी कर रहे थे और अपनी नौकरी को परमानेंट करवाने की मांग कर रहे थे. लेकिन विभाग ने नौकरी को स्थाई करने की जगह सभी को नौकरी से ही हटा दिया.