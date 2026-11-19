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लाह की चूड़ियां बनाने के हुनर से संवार रहे जीवन, देवघर के राजू अंसारी ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल

लाह की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर राजू अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: कहते हैं कि अगर इंसान में हुनर और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं देवघर के मोहनपुर निवासी राजू अंसारी. राजू अपने हाथों से लाह की खूबसूरत चूड़ियां बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं.

राजू खुद बाजार से लाह खरीदकर लाते हैं. इसके बाद लाह को पिघलाकर चूड़ी का आकार देते हैं और फिर अलग-अलग डिजाइन तैयार कर खुद ही बाजार में बेचने जाते हैं. चूड़ी बनाने से लेकर उसकी बिक्री तक की पूरी जिम्मेदारी वह अकेले ही निभाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.