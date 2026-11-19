लाह की चूड़ियां बनाने के हुनर से संवार रहे जीवन, देवघर के राजू अंसारी ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल
देवघर में हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है. ऐसे ही एक कारीगर देवघर में हैं, जो लाह की चूड़ियां बनाते हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 19, 2026 at 7:08 PM IST
देवघर: कहते हैं कि अगर इंसान में हुनर और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं देवघर के मोहनपुर निवासी राजू अंसारी. राजू अपने हाथों से लाह की खूबसूरत चूड़ियां बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं.
राजू खुद बाजार से लाह खरीदकर लाते हैं. इसके बाद लाह को पिघलाकर चूड़ी का आकार देते हैं और फिर अलग-अलग डिजाइन तैयार कर खुद ही बाजार में बेचने जाते हैं. चूड़ी बनाने से लेकर उसकी बिक्री तक की पूरी जिम्मेदारी वह अकेले ही निभाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.
1993 में सीखी थी चूड़ी बनाने की कला
राजू अंसारी बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 1993 में चूड़ी बनाने की कला सीखी थी. इसके लिए वह राजस्थान, इंदौर, हैदराबाद और सूरत जैसे शहरों में गए और वहां रहकर चूड़ियां बनाने का काम किया और नई चीजें सीखते गए. जब इस हुनर में वह पूरी तरह माहिर हो गए तो अपने गांव लौटकर खुद चूड़ियां बनाने का काम शुरू किया.
छोटे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं राजू अंसारी
आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण राजू अंसारी इस कारोबार को छोटे स्तर पर ही कर रहे हैं. राजू बताते हैं कि वर्ष 2008 से वह देवघर के विभिन्न बाजारों में जाकर अपने हाथों से बनाई गई चूड़ियां बेच रहे हैं. हालांकि, पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण वह आज तक अपने कारोबार को बड़े स्तर पर नहीं पहुंचा सके. इसके बावजूद उनकी बनाई चूड़ियों को लोग काफी पसंद करते हैं.
खुद से चूड़ियां तैयार करते हैं राजू अंसारी
दरअसल, राजू की चूड़ियों की खासियत यह है कि वह खुद लाह को पिघलाकर उसे चूड़ी का आकार देते हैं. इससे ग्राहकों को शुद्ध लाह से बनी चूड़ियां मिलती हैं, जो उनकी कारीगरी को दूसरों से अलग बनाती हैं. राजू बताते हैं कि फिलहाल वह देवघर से ही छोटे स्तर पर लाह खरीदकर अपना काम चला रहे हैं. हालांकि, बलरामपुर में लाह की फैक्ट्री है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजू वहां से अधिक मात्रा में लाह नहीं खरीद पाते हैं.
प्रतिदिन 500 से 600 रुपये कमाते हैं राजू
अपनी मेहनत और हुनर के बल पर राजू अंसारी प्रतिदिन करीब 500 से 600 रुपये तक कमा लेते हैं. इसी आमदनी की बदौलत उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी भी की है. राजू अंसारी का कहना है कि इतने वर्षों से मेहनत करने के बावजूद उन्हें अब तक सरकारी स्तर पर किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिली है.
सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं राजू
राजू अंसारी बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वह देवघर के अलग-अलग बाजारों में घूमकर लाह की चूड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन आज तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया. यहां तक कि किसी पदाधिकारी की ओर से भी उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं दी गई.
ग्रामीण क्षेत्र में रहने और मोबाइल समेत संचार के अन्य साधनों का इस्तेमाल नहीं करने के कारण कई बार उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पाती है. हालांकि, जब वह घर-घर जाकर अपनी बनाई चूड़ियां बेचते हैं तो लोग उनकी कारीगरी की खूब सराहना करते हैं. इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है.
राजू का मानना है कि अगर देवघर को पर्यटन के क्षेत्र में पूरी तरह विकसित किया जाए तो यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के बीच उनके जैसे स्थानीय कारीगरों के उत्पादों की मांग बढ़ सकती है. इससे न सिर्फ उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हुनरमंद लोगों को भी अपनी कला दिखाने और आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
हुनरमंद कारीगर को नहीं मिल रहा प्रोत्साहन
वहीं, राजू अंसारी जैसे हुनरमंद कारीगर को प्रोत्साहन देने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर जब जिला उद्योग विभाग के पदाधिकारी पीयूष कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कारीगरों को चिन्हित कर उनके कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग की ओर से लाह से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके माध्यम से कारीगरों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है. इसके अलावा जिला प्रशासन और कल्याण विभाग के स्तर से भी ऐसे कारीगरों के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान है.
राजू अंसारी कहते हैं कि आने वाले समय में वह अपने इस हुनर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उनसे चूड़ी बनाने की कला सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें. उनकी कोशिश है कि उनका हुनर सिर्फ उनकी आजीविका का साधन बनकर न रह जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोजगार और सम्मान का रास्ता तैयार करे.
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