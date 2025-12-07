इंडिगो संकट: देवघर एयरपोर्ट पर भी असर, यात्री बेहाल, रोजगार पर भी लगा ग्रहण
देवघर एयरपोर्ट में भी इंडिगो संकट के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है. देवघर से इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हैं.
देवघर: अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद सुरक्षा मानकों को और कठोर बनाते हुए भारत सरकार और डीजीसीए द्वारा एफडीटीएल नियम लागू किए जाने का असर अब देशभर की हवाई अड्डों पर साफ दिखाई देने लगा है. इस नियम के कारण इंडिगो एयरलाइंस में पायलट और क्रू मेंबरों की भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उड़ानों पर पड़ रहा है. देश के कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें या तो रद्द की जा रही हैं या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही हैं.
देवघर एयरपोर्ट से भी इंडिगो की उड़ानें प्रभावित
इस संकट से देवघर एयरपोर्ट भी अछूता नहीं रहा. बीते तीन दिनों में देवघर से इंडिगो की तीन उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जबकि रविवार की शाम दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान भी कैंसिल कर दी गई है. लगातार उड़ानों के कैंसिलेशन की इस शृंखला ने यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है. टिकट लेकर घंटों इंतजार कर रहे यात्री अचानक उड़ान कैंसिल होने की सूचना पाकर हताश नजर आ रहे हैं.
टैक्सी और ऑटो चालक परेशान
यह संकट केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं है. देवघर एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द टैक्सी चालक, ऑटो चालक, होटल संचालक और छोटे दुकानदार भी इस कुव्यवस्था से प्रभावित हुए हैं. यात्रियों की आवाजाही घटते ही इन लोगों की आय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. एयरपोर्ट परिसर में वाहन चालकों का कहना है कि कई बार पूरी उम्मीद के साथ वे सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की खबर मिलने पर बिना किसी कमाई के खाली हाथ लौटना पड़ता है.
गौरतलब है कि देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल चार नियमित उड़ान सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से इनमें से कई उड़ानें या तो विलंब से चल रही हैं या सीधे रद्द की जा रही हैं. बीते बुधवार को दिल्ली से आने वाली एक उड़ान में यात्रियों का सामान छूट जाने के कारण जमकर हंगामा भी हुआ था. हालात इतने बिगड़े कि कुंडा थाना में दो यात्रियों को पूछताछ के लिए डिटेन करना पड़ा. बीते तीन-चार दिनों से देवघर एयरपोर्ट पर ऐसी अप्रिय घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
हवाई सफर का महत्वपूर्ण केंद्र देवघर
देवघर एयरपोर्ट केवल स्थानीय यात्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा सहित बिहार के भागलपुर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लोगों के लिए हवाई सफर का महत्वपूर्ण केंद्र है. ऐसे में देश की महत्वपूर्ण एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की लगातार रद्द हो रही उड़ानों ने कई जिलों के यात्रियों को परेशानी और असमंजस की स्थिति में डाल दिया है. जरूरी कामों से सफर करने वाले लोग विकल्प तलाशते हुए भटकने को मजबूर हैं.
हालांकि इंडिगो एयरलाइंस में उत्पन्न इस संकट को देखते हुए डीजीसीए की ओर से कुछ राहत संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी उड़ानें पूरी तरह नियमित नहीं हो पाई हैं. देवघर एयरपोर्ट पर लगातार बन रहे अस्थिर हालात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यात्रियों की सहूलियत और रोजगार पर निर्भर लोगों की आजीविका आखिर कब तक इस अनिश्चितता की भेंट चढ़ती रहेगी.
