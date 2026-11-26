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देवगढ़ नरेश से बना नागपुर का अस्तित्व, मध्य प्रदेश के गोंड राजा का अनसुना किस्सा रोमांच भर देगा

जानें क्या कहते हैं देवगढ़ खसला, नागपुर बसला ( Etv Bharat Graphics )

छिंदवाड़ा : हाल ही में छिंदवाड़ा स्थित देवगढ़ में हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसे लेकर एक कहावत है '' देवगढ़ खसला और नागपुर बसला''. इसका मतलब है कि देवगढ़ खिसल गया और नागपुर बस गया. आखिर छिन्दवाड़ा के देवगढ़ से राजा जाटवा शाह की राजधानी नागपुर कैसे शिफ्ट हो गई? और नागपुर को बसाने के साथ ही उसे पहचान दिलाने वाले कौन थे देवगढ़ के शासक? जानिए महेंद्र राय की इस खास रिपोर्ट में.

जानें देवगढ़ और नागपुर का इतिहास व कनेक्शन (Etv Bharat Graphics) देवगढ़ के राजा से शुरू हुई नागपुर की कहानी प्रसिद्ध इतिहासकार नागेंद्र गढ़ेवाल ने ईटीवी भारत को देवगढ़ की कहानी बताते हुए कहा, '' यहां की प्रसिद्ध कहावत है, 'देवगढ़ खसला-नागपुर बसला'. यानी देवगढ़ खिसल गया और नागपुर बस गया. दरअसल, आज देश के टॉप शहरों में शुमार नागपुर के अस्तित्व में आने की कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लिखी गई थी. यहां के देवगोंड साम्राज्य के शासक राजा जाटवा शाह (अजानबाहु जाटवा) हुआ करते थे. 16वीं सदी में उन्होंने देवगढ़ किले का निर्माण कराया. अपने शासनकाल के दौरान राजा ने सौसर, पांढुर्णा, पाटन सावंगी, नागपुर में भी किलों का निर्माण करवाया था. इसके बाद वहां उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियां रखीं.