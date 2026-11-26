देवगढ़ नरेश से बना नागपुर का अस्तित्व, मध्य प्रदेश के गोंड राजा का अनसुना किस्सा रोमांच भर देगा
महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर का मध्य प्रदेश कनेक्शन, गोंड राजाओं के वंशजों ने नागपुर को दिलाई पहचान, हैरिटेज वॉक में सुनने मिले किस्से. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 4:23 PM IST
छिंदवाड़ा : हाल ही में छिंदवाड़ा स्थित देवगढ़ में हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसे लेकर एक कहावत है '' देवगढ़ खसला और नागपुर बसला''. इसका मतलब है कि देवगढ़ खिसल गया और नागपुर बस गया. आखिर छिन्दवाड़ा के देवगढ़ से राजा जाटवा शाह की राजधानी नागपुर कैसे शिफ्ट हो गई? और नागपुर को बसाने के साथ ही उसे पहचान दिलाने वाले कौन थे देवगढ़ के शासक? जानिए महेंद्र राय की इस खास रिपोर्ट में.
देवगढ़ के राजा से शुरू हुई नागपुर की कहानी
प्रसिद्ध इतिहासकार नागेंद्र गढ़ेवाल ने ईटीवी भारत को देवगढ़ की कहानी बताते हुए कहा, '' यहां की प्रसिद्ध कहावत है, 'देवगढ़ खसला-नागपुर बसला'. यानी देवगढ़ खिसल गया और नागपुर बस गया. दरअसल, आज देश के टॉप शहरों में शुमार नागपुर के अस्तित्व में आने की कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लिखी गई थी. यहां के देवगोंड साम्राज्य के शासक राजा जाटवा शाह (अजानबाहु जाटवा) हुआ करते थे. 16वीं सदी में उन्होंने देवगढ़ किले का निर्माण कराया. अपने शासनकाल के दौरान राजा ने सौसर, पांढुर्णा, पाटन सावंगी, नागपुर में भी किलों का निर्माण करवाया था. इसके बाद वहां उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियां रखीं.
इतिहासकार नागेंद्र गढ़ेवाल आगे कहते हैं, '' राजा जाटवा शाह के पास दो हजार घुड़सवार, 50 हजार पैदल सैनिक और 2 सौ हाथी थे. उनके द्वारा निर्माण कराए गए किलों का भी उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता की किताब 'आईने-ए-अकबरी' में मिलता है.''
गोंड राजा के वंशज, मुगलों का असर और नागपुर
इतिहासकार आगे बताते हैं, '' राजा के वंशज बख्त शाह बाद में यहां के शासक बने. उसके बाद उनके दासी पुत्र चचेरे भाई ने यहां गद्दी पर कब्जा कर लिया. सन् 1691 से 95 तक दासी पुत्र बलीशाह यहां के शासक रहे. तब बलीशाह से निपटने के लिए बख्त शाह ने मुगल शासक औरंगजेब की मदद ली. औरंगजेब ने बख्त शाह की मदद की और नाम बख्त बुलंद रखते हुए फिर से गद्दी पर काबिज कर दिया. इसके बाद बख्त शाह ने 1696 से 1709 तक राज किया.''
इतिहासकार आगे कहते हैं, '' उस दौरान राजधानी देवगढ़ थी लेकिन बख्त बुलंद शाह ने नागपुर को निवास बनाया. बुख्त बुलंद शाह ने 17वीं शताब्दी में 12 गांवों को मिलाकर नागपुर की नींव रखी. बाद में उसके पुत्र चांद शाह ने राजधानी देवगढ़ से नागपुर शिफ्ट कर दी. इसके बाद चांद शाह (चांद सुल्तान शाह) ने शासक बनते ही नागपुर में व्यापारियों को आमंत्रित किया. उन्हें जमीन, कर (टैक्स में राहत) दी और नागपुर को बड़ी राजधानी बनाने का प्रयास किया.''
800 कुएं और 900 बावड़ी वाला इलाका है देवगढ़
इतिहासकार नगेन्द्र गढ़ेवाल ने बताया, '' देवगढ़ पर राजा जाटवा शाह ने जब अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने लगभग तीन फीट बाई चार फीट के छोटे-छोटो चौकोर कुएं और लगभग तीन फीट के डायमीटर के गोल कुल 800 कुएं बनवाए थे. जियोमेट्री के हिसाब से बनवाई गई यहां की बावड़ी भी खास हैं, जिनके नीचे सुरंग भी है, जिससे एक छोर से दूसरी छोर जाया जा सकता था. यहां बावड़ियों की संख्या 900 के करीब बताई जाती है, जिन्हें देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.
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महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है नागपुर
महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में शुमार नागपुर वर्तमान में शीतकालीन राजधानी भी है. नागपुर आज देश के प्रमुख शहरों में शुमार है और इसका नाम यहां बहने वाली नाग नदी के नाम पर रखा गया था. महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर में आज भी राज्य सरकार और विधानमंडल के सदस्य शीतकालीन सत्र के दौरान विधान भवन में बैठक करते हैं.
देवगढ़ में जारी संरक्षण, होम स्टे बनाने की मांग
दरअसल, विश्व धरोहर सप्ताह के समापन पर टूरिस्ट विलेज बन चुके देवगढ़ में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जहां देवगढ़ के इतिहास के साथ नागपुर के इतिहास को भी बताया गया. यहां बड़ी संख्या में युवाओं व अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस मौके पर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा, '' जिले के युवाओं व नागरिकों को देवगढ़ के ऐतिहासिक किले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए. सदियों पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर को जानें, समझें और दूसरों को भी इसकी जानकारी दें. इस कार्य में युवाओं की सक्रिय सहभागिता जरूरी है.''
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कलेक्टर ने आगे कहा, '' देवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, जिससे पर्यटकों को यहां के किले, बावड़ियों व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की जानकारी मिल सके. देवगढ़ में होम स्टे की सुविधाएं भी अच्छी हैं. ज्यादा पर्यटक यहां आएंगे, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और होम स्टे में रुकेंगे, तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.''