लोहाघाट में देवदार के पेड़ों पर छाया संकट, पेड़ सुखाने पर हरकत में आया वन विभाग व प्रशासन, अज्ञात पर केस दर्ज

चंपावत: जिले का खूबसूरत लोहाघाट क्षेत्र जहां देवदार के जंगलों से आच्छादित है, वहां बीते कई वर्षों में नगर में लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल, अतिक्रमण, अवैध कटान से इन वृक्षों को संकट पैदा हो गया है. नगरी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों के सूखने की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन एवं वन महकमा सख्त हो गया है. जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर लोहाघाट वन महकमा जहां देवदार के सूखने पेड़ों के ट्रीटमेंट की कार्रवाई की है. वहीं पेड़ों को सुखाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल देवदार के वृक्षों पर मंडरा रहे संकट पर स्थानीय लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं.

चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र में देवदार के दुर्लभ और ऐतिहासिक वृक्षों पर संकट गहराता नजर आ रहा है. नगर क्षेत्र में अतिक्रमण की नीयत से रसायन डालकर सैकड़ों देवदार पेड़ों को सुखाने की साजिश सामने आने के बाद प्रशासन और वन विभाग सख्त हो गया है. मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन के संज्ञान में आया. इसके बाद वन विभाग भी हरकत में आया और तत्काल देवदार के सूखते पेड़ों को बचाने हेतु उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई. उप प्रभागीय वन अधिकारी लोहाघाट सुनील कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने करीब एक दर्जन से अधिक देवदार के हरे पेड़ों में गार्डनिंग एवं विशेष ट्रीटमेंट किया है, ताकि उन्हें सुखने से बचाया जा सके.

साथ ही वन संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, लोहाघाट नगर क्षेत्र में देवदारों की सुरक्षा को लेकर वर्षों से एक बड़ी प्रशासनिक उलझन बनी हुई है. अधिकांश भूमि नजूल श्रेणी की है, जिसकी देखरेख राजस्व विभाग करता रहा है, जबकि पेड़ों की सुरक्षा का दायित्व नगर पालिका अथवा वन विभाग के बीच स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाया. जिलाधिकारी द्वारा जनवरी-फरवरी में एरिया वाइज विभागीय जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कठिन मानी जा रही है. वहीं जिले लोहाघाट के सीनियर सिटीजन एवं वरिष्ट पत्रकार गणेश पांडे के अनुसार बीते कई दशकों में नगर क्षेत्र से अतिक्रमण या अन्य वजहों से अब तक 12 हजार से अधिक देवदार के पेड़ गायब हो चुके हैं.