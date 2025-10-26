देवबंदी मौलाना बोले- हम मीडिया के गुलाम बन गए हैं, पाकिस्तानी सीरियल करा रहे तलाक और क्लेश, इस्लामी तालीम अपनाएं

ETV Bharat / state

Published : October 26, 2025 at 7:27 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 8:06 PM IST

सहारनपुर : देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पाकिस्तानी सीरियल और मीडिया पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीवी सीरियलों ने हमारे रिश्तों में जहर घोल दिया है. इन्हीं सीरियलों के कारण तलाक के मामले बढ़े हैं. घरों में क्लेश की वजह भी यही सीरियल हैं. अब वक़्त आ गया है कि हम सीरियल वाली जिंदगी से बाहर निकलें.

मौलाना ने कहा, आज हमारे मुआशरे (समाज) में घरेलू क्लेश और तलाक के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. हम मीडिया के गुलाम बन गए हैं. जो चीजें हम टीवी पर देखते हैं, उन्हें ही जिदगी की हकीकत समझ बैठते हैं. आजकल बहुत-सी औरतें पाकिस्तानी सीरियल देखने में मसरूफ हैं. इन ड्रामों में जो कहानियां दिखाई जाती हैं, सास-बहू के झगड़े, मर्द को जालिम दिखाना और रिश्तों में शक का जहर घोलना. वही बातें धीरे-धीरे हमारे असल घरों में भी दाखिल हो रही है.

मौलाना ने कहा-सीरियल वाली जिंदगी से बाहर निकलना होगा. (Video Credit; Issued by Maulana)

उन्होंने कहा, हम जो बार-बार देखते हैं, वही सोचने लगते हैं और जो सोचने लगते हैं, वही जीने लगते हैं. इसलिए जरूरत है कि मुसलमान अपने घरों में दीनी माहौल को वापस जिंदा करें. मौलाना ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में मोहब्बत, बरकत और सुकून लौट आए, तो हमें कुरआन की तालीम और इस्लामी तहजीब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा.

मौलाना ने कहा कि यह दौर शिकायत का नहीं, सीखने का है. हमें मनमानी नहीं, बल्कि शरीअत के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए. उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने घरों के माहौल को मीडिया की तासीर से बचाएं और नई पीढ़ी को इस्लामी तालीम और अखलाक की तरफ वापस मोड़ें.

