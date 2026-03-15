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दिल्ली की जामा मस्जिद में VVIP इफ्तार पार्टी; देवबंदी उलेमा बोले- मस्जिद में कैटगरी बनाना गलत

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है. यह तरबियत, इबादत, इंसाफ और बराबरी की जगह है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा.
मौलाना कारी इसहाक गोरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 9:27 AM IST

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सहारनपुर: दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. इफ्तार पार्टी में सिर्फ VVIP लोगों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम का इस अंदाज में इस्तेमाल पर लोग सवाल कर रहे हैं.

इस पर सहारनपुर के देवबंदी उलेमाओं ने भी प्रतिक्रिया दी है. जमीयत दावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी आलिम मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि बहुत से लोग उनसे इस मसले पर राय मांग रहे हैं. इसलिए उनका रुख बिल्कुल वाजेह है.

मौलाना ने कहा कि हमारी बात बिल्कुल साफ है कि मस्जिद अल्लाह का घर है. यह तरबियत, इबादत, इंसाफ और बराबरी की जगह है. मस्जिद के माहौल में लोगों को दर्जों और कैटेगरी में बांटना सरासर गलत है. रोजा इफ्तार कराना बेशक बहुत बड़े सवाब का काम है.

लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि इफ्तार का सबसे पहला हक गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंद रोजेदारों का है. अगर मस्जिदों में इफ्तार का निजाम भी रसूख, शोहरत और खास लोगों तक सीमित हो जाए, तो यह मस्जिद की रूह और रमजान के पैगाम दोनों के खिलाफ है.

उन्होंने आगे कहा कि रमजान हमदर्दी, मुसावात और इंसानी बराबरी का महीना है. ऐसे में मस्जिदों को आम मुसलमानों, खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद तबके के लिए खुला और अपनापन देने वाला मरकज बने रहना चाहिए, न कि केवल रस्मी या VIP जमावड़ों का मंच बना देना चाहिए.

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