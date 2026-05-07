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देवबंद का नाम बदलने पर मौलाना शहाबुद्दीन का तंज, कहा, नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, कर्म करना पड़ता

नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, काम करना पड़ता है ( Photo credit: ETV Bharat )