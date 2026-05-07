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देवबंद का नाम बदलने पर मौलाना शहाबुद्दीन का तंज, कहा, नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, कर्म करना पड़ता

नाम बदलने की राजनीति छोड़कर बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, काम करना पड़ता है
नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, काम करना पड़ता है (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
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सहारनपुर: देवबंद का नाम बदलकर देववृन्द किए जाने की चर्चा पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, किसी शहर या कस्बे का नाम बदलने से वहां रहने वालों की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि धरातल पर विकास का काम करना पड़ता है.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सरकारों को नाम बदलने की राजनीति छोड़कर बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हों, तभी आम जनता को राहत मिल सकती है.

इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देवबंद का नाम देववृन्द कर देने से न तो किसी गरीब का घर चलेगा और न ही किसी बेरोजगार को नौकरी मिलेगी. जनता को नाम बदलने से ज्यादा विकास और सुविधाओं की जरूरत है.

मौलाना ने शाहजहांपुर और मीरगंज की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी और भूख से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं. इन घटनाओं पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए बड़ा सवाल हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन ने नाम बदलने की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, क्या ऐसे लोगों ने कभी भूखे को खाना खिलाने या जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश की है. समाज में बदलाव केवल नाम बदलने से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से आता है.

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