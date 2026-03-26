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फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में रील्स-मीम्स-शॉर्ट्स बनाना बैन, जिला शिक्षा अधिकारी का बड़ा आदेश

हरियाणा के फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में रील, मीम्स और शॉर्ट वीडियोज़ बनाने पर रोक लगा दी गई है. डीईओ ने आदेश जारी किया है.

DEO orders ban on making reels memes short videos in government schools in Faridabad
फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में रील्स-मीम्स-शॉर्ट्स बनाना बैन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 6:13 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में रील, मीम्स और शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाने पर रोक लगा दी गई है. फरीदाबाद डीईओ अंशु सिंगला ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है और कड़ाई से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसा ना करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.

स्कूलों में रील, मीम्स, शॉर्ट्स वीडियो बैन : फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO अंशु सिंगला ने सख्त रुख अपनाते हुए फरीदाबाद के सभी सरकारी स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं. दरअसल, शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल समय के दौरान कुछ शिक्षक, कर्मचारी और छात्र मनोरंजन के लिए रील और वीडियो बना रहे थे. इससे ना केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, बल्कि स्कूल का अनुशासन और गरिमा भी सवालों के घेरे में आ गया था. इसी को देखते हुए अब साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल टाइम में किसी भी तरह की रील या एंटरटेनमेंट वीडियो बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

DEO orders ban on making reels memes short videos in government schools in Faridabad
फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी का बड़ा आदेश (Etv Bharat)

वीडियो के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी : हालांकि, अगर कोई स्कूल शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता से जुड़ा वीडियो बनाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. साथ ही ये काम शिक्षक की निगरानी में ही किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है.

गोपनीयता, सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल : बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर स्कूल परिसरों के वीडियो वायरल होने से गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है. अब देखना होगा कि इन सख्त निर्देशों के बाद स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल कितना सुधरता है.

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