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बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों से बेंच रखवाकर रास्ता बनाती शिक्षिका, DEO ने भेजा नोटिस.. वीडियो VIRAL

अररिया: बिहार के अररिया जिले के जोगबनी स्थित प्राथमिक विद्यालय खजूरबाड़ी में एक शिक्षिका द्वारा छोटे बच्चों से पानी भरे परिसर में बेंच रखवाकर रास्ता बनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रही शिक्षिका बच्चों को बेंच उठाने का निर्देश देती नजर आ रही हैं, जबकि बच्चे पानी में बेंच रखते जाते हैं और शिक्षिका उन्हीं पर चलकर विद्यालय तक पहुंचती हैं.

सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल: मामला प्राथमिक विद्यालय खजूरबाड़ी, वार्ड संख्या-10 का है। ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय परिसर में लंबे समय से जलजमाव की समस्या बनी हुई है. कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों से बेंच रखवाकर शिक्षिका का आवागमन किया जाता रहा है. एक स्थानीय व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

अररिया में सरकारी शिक्षिका को नोटिस (ETV Bharat)

शिक्षिका अफसाना परवीन पर सवाल: वीडियो में दिखाई देने वाली शिक्षिका की पहचान विशिष्ट शिक्षिका अफसाना परवीन के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों का दावा है कि जलजमाव के कारण शिक्षिका कई बार बच्चों से इस प्रकार कार्य कराती रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय निवासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

अभिभावकों में आक्रोश: अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का स्थान है, न कि शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधा के लिए बच्चों का शोषण करने का. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि उन्हें इस तरह के कार्यों में लगाया जाए.

"विद्यालय बच्चों को शिक्षा दी जाती है, न कि उनसे शिक्षकों की सुविधा के लिए इस तरह बेंच उठवाया जाता है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग है."-अभिभावक

क्या कहती हैं प्रधानाध्यापिका: विद्यालय की प्रधान शिक्षिका नीलिमा पाठक ने अपने पक्ष में कहा कि संबंधित शिक्षिका अफसाना परवीन को एलर्जी की समस्या है, जिसके कारण वे पानी में नहीं चल पाती हैं. उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में लंबे समय से जलजमाव की समस्या बनी हुई है और इस संबंध में विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है.