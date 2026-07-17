बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों से बेंच रखवाकर रास्ता बनाती शिक्षिका, DEO ने भेजा नोटिस.. वीडियो VIRAL
अररिया के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो गया है. जिसके बाद DEO ने शिक्षिका और एचएम को नोटिस भेजा है. जानें पूरा मामला-
Published : July 17, 2026 at 12:43 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले के जोगबनी स्थित प्राथमिक विद्यालय खजूरबाड़ी में एक शिक्षिका द्वारा छोटे बच्चों से पानी भरे परिसर में बेंच रखवाकर रास्ता बनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रही शिक्षिका बच्चों को बेंच उठाने का निर्देश देती नजर आ रही हैं, जबकि बच्चे पानी में बेंच रखते जाते हैं और शिक्षिका उन्हीं पर चलकर विद्यालय तक पहुंचती हैं.
सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल: मामला प्राथमिक विद्यालय खजूरबाड़ी, वार्ड संख्या-10 का है। ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय परिसर में लंबे समय से जलजमाव की समस्या बनी हुई है. कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों से बेंच रखवाकर शिक्षिका का आवागमन किया जाता रहा है. एक स्थानीय व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.
शिक्षिका अफसाना परवीन पर सवाल: वीडियो में दिखाई देने वाली शिक्षिका की पहचान विशिष्ट शिक्षिका अफसाना परवीन के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों का दावा है कि जलजमाव के कारण शिक्षिका कई बार बच्चों से इस प्रकार कार्य कराती रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय निवासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.
अभिभावकों में आक्रोश: अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का स्थान है, न कि शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधा के लिए बच्चों का शोषण करने का. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि उन्हें इस तरह के कार्यों में लगाया जाए.
"विद्यालय बच्चों को शिक्षा दी जाती है, न कि उनसे शिक्षकों की सुविधा के लिए इस तरह बेंच उठवाया जाता है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग है."-अभिभावक
क्या कहती हैं प्रधानाध्यापिका: विद्यालय की प्रधान शिक्षिका नीलिमा पाठक ने अपने पक्ष में कहा कि संबंधित शिक्षिका अफसाना परवीन को एलर्जी की समस्या है, जिसके कारण वे पानी में नहीं चल पाती हैं. उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में लंबे समय से जलजमाव की समस्या बनी हुई है और इस संबंध में विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है.
"शिक्षिका को एलर्जी की समस्या है, जिसकी वजह से वे पानी में नहीं चल पाती हैं. विद्यालय परिसर में काफी समय से जलजमाव की परेशानी बनी हुई है और इसे लेकर कई बार विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया गया है, हालांकि अबतक समाधान नहीं हो पाया है."-नीलिमा पाठक, विद्यालय की प्रधान शिक्षिका
शिक्षा विभाग सक्रिय: वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम ने संबंधित शिक्षिका को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया कि प्राप्त जवाब और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षिका से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है."-साहेब आलम, जिला शिक्षा पदाधिकारी
जलजमाव समस्या पर ध्यान देने की मांग: इस घटना ने विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और जलजमाव की समस्या को एक बार फिर उजागर किया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में बच्चों और शिक्षकों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े. मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार है.
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