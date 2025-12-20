ETV Bharat / state

क्रिसमस की छुट्टियों के बीच शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का आदेश, नाराजगी के बाद DEO ने किया निरस्त

सरगुजा में छुट्टियों के बीच 22 से 27 दिसंबर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदेश पर संज्ञान लेते हुए DEO ने इसे निरस्त कर दिया है.

teacher training order cancel
क्रिसमस की छुट्टियों के बीच शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का आदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 8:39 PM IST

सरगुजा: क्रिसमस की छुट्टियों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी किया गया है जिसके बाद प्राचार्यों में भी असमंजस की स्थिति है. हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है और अब क्रिसमस अवकाश के बाद ही इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे.

17 दिसंबर को जारी हुआ था आदेश: विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा 17 दिसम्बर को एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ व्याख्याताओं का विकासखंड स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था. ब्लूप्रिंट, प्रश्न निर्माण और शिक्षण शास्त्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 22 से 27 दिसम्बर तक रखा गया था. जो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होना था.

teacher training order cancel
ट्रेनिंग प्रोग्राम के आदेश पर संज्ञान लेते हुए DEO ने इसे निरस्त कर दिया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी को शामिल होने के थे निर्देश: बीईओ ने शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सेजेस स्कूल के प्राचार्यों के लिए आदेश जारी किया था. गणित, भौतिकी के सभी व्याख्याताओं के साथ ही रसायन और जीव विज्ञान के ऐसे व्याख्याता जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है उन सभी को प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए थे.

बीईओ की ओर से प्रशिक्षण को लेकर आदेश जारी करने का मामला संज्ञान में आया है. आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी प्रशिक्षण अवकाश समाप्ति के बाद आयोजित किए जाएंगे- जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा दिनेश झा

नाराजगी के बाद निरस्त आदेश: बीईओ अंबिकापुर के इस आदेश के बाद शिक्षकों में रोष का माहौल था. क्रिसमस की छुट्टियों में इस प्रशिक्षण को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की जिसके बाद डीईओ ने इस आदेश को फिलहाल निरस्त करने का निर्देश दिया है.

