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पंडित चक्रपाणि शुक्ल स्कूल विवाद पर DEO नाराज, जांच के लिए बनी कमेटी

जिस वक्त पंडित चक्रपाणि शुक्ल स्कूल में विवाद हुआ उस वक्त जिला शिक्षा अधिकारी एसके गेंदले छुट्टी पर थे. शुक्रवार को कार्यालय लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद मामले की जांच के लिए पलारी और बलौदा बाजार बीईओ को जिम्मेदारी दी गई.

जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए पलारी बीईओ और बलौदा बाजार बीईओ की संयुक्त कमेटी बनाई गई है. DEO एसके गेंदले का कहना है कि दोनों विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच शुरु कर चुके हैं. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई होगी. वहीं, स्कूल की प्रभारी प्राचार्य वंदनी श्रीवास्तव को हटाए जाने की चर्चा पर DEO ने कहा, कार्रवाई से संबंधित आदेश आज जारी किया जाएगा.

बलौदा बाजार: शहर के प्रतिष्ठित पंडित चक्रपाणि शुक्ल स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय में कथित बदसलूकी का विवाद गहराता जा रहा है. कल रात पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि जब वो कवरेज के लिए गए तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई. घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है. जिला शिक्षा अधिकारी एसके गेंदले ने पूरे घटनाक्रम पर अफसोस जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही.



दो बीईओ की कमेटी करेगी जांच

मामले की जांच के लिए पलारी बीईओ और बलौदा बाजार बीईओ की कमेटी गठित की गई है. दोनों अधिकारी घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं. जांच के दायरे में स्कूल में हुए विवाद के साथ-साथ शिक्षक और छात्र-छात्राओं के बीच कथित व्यवहार तथा पत्रकारों के साथ हुई घटना को भी शामिल किया गया है. शिक्षा विभाग का कहना है कि जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





डीईओ को जांच रिपोर्ट का इतंजार

DEO एसके गेंदले ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के संबंध में आदेश शुक्रवार को जारी किया जाएगा. हालांकि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ा है. ऐसे में विभाग की कार्रवाई करते समय न्यायालयीन प्रक्रिया और उससे जुड़े निर्देशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है. यानी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन वरिष्ठता और पदस्थापना से जुड़े विवाद का एक हिस्सा न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन है.



वरिष्ठता का विवाद भी बना अहम मुद्दा

पंडित चक्रपाणि शुक्ल स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी को लेकर वरिष्ठता का मुद्दा पहले से चर्चा में है. इसी मामले को लेकर विद्यालय के व्याख्याता एलबी हेमंत कुमार साहू ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन सर्विस दायर की है. न्यायालयीन मामले के चलते अब विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी और वरिष्ठता का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है. शिक्षा विभाग को विभागीय कार्रवाई के साथ न्यायालयीन प्रक्रिया का भी ध्यान रखना होगा.





वरिष्ठता सूची को लेकर उठे सवाल

मामले में यह आरोप भी सामने आया है कि वंदनी श्रीवास्तव को प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी देते समय वरिष्ठता सूची का पालन नहीं किया गया. हालांकि वरिष्ठता से जुड़े इस दावे पर अंतिम स्थिति विभागीय रिकॉर्ड और न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी. वहीं विभागीय स्तर पर अब इस बात को स्पष्ट किए जाने की बात सामने आई है कि विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपने के लिए निर्धारित नियम और वरिष्ठता के मानकों का पालन किस तरह किया गया. यही वजह है कि स्कूल में सामने आए मौजूदा विवाद के साथ-साथ प्राचार्य की जिम्मेदारी और वरिष्ठता का पुराना विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है.





रवान और बिटकुली में भी पदस्थापना की चर्चा

स्थानीय स्तर पर वंदनी श्रीवास्तव की पूर्व पदस्थापनाओं को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इससे पहले उनकी पदस्थापना रवान और बिटकुली के स्कूलों में रह चुकी है. स्थानीय लोगों और कुछ छात्रों की ओर से उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जाने की बात कही जा रही है. यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों स्थानों से उन्हें हटाया गया था. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और इसके पीछे विभागीय कारणों की स्पष्ट जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.



जिला शिक्षा अधिकारी का बयान

जिला शिक्षा अधिकारी एसके गेंदले ने कहा, ''वो छुट्टी पर थे और शुक्रवार को लौटने के बाद मामले की जानकारी उनको दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी एसके गेंदले ने कहा कि जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी.

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