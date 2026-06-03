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लोहाघाट में डॉक्टर की खाई में गिरने से मौत, रास्ते में एंबुलेंस हुई खराब

डॉक्टर की खाई में गिरने से मौत ( फोटो- Family Members )

चंपावत: लोहाघाट स्थित बाड़ीगाड़ क्षेत्र में एक दंत चिकित्सक की खाई में गिरने से मौत हो गई. बिडंबना तो देखिए हादसे के बाद उसे समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई, जो एंबुलेंस आई थी, वो भी रास्ते में खराब हो गई. जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर बेहतर चिकित्सा सहायता और सुचारु एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी. कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी डॉ. लोकेश जोशी (उम्र 40 वर्ष) अपनी पत्नी डॉली जोशी और इकलौती बेटी के साथ बाड़ीगाड़ क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे. सोमवार यानी 2 जून की रात करीब 9 बजे वो स्कूटी से घर पहुंचे. स्कूटी खड़ी करने के बाद जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़े. वैसे ही अंधेरा होने और मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग न होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया. जिससे वो करीब 14 फीट गहरी गाड़ में जा गिरे. बाड़ीगाड़ में पड़े मिले लोकेश जोशी: काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनकी पत्नी उन्हें देखने बाहर निकलीं. तलाश करने पर लोकेश गाड़ यानी नदी किनारे घायल अवस्था में पड़े मिले. पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया. साथ ही तत्काल 108 एंबुलेंस और डायल 112 से पुलिस सेवा को सूचना दी गई. डॉक्टर लोकेश जोशी (फाइल फोटो- Family Members)