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लोहाघाट में डॉक्टर की खाई में गिरने से मौत, रास्ते में एंबुलेंस हुई खराब

अंधेरी रात, असुरक्षित रास्ता और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से एक दंत चिकित्सक की गई जान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Dentist Died Champawat
डॉक्टर की खाई में गिरने से मौत (फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 3:08 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 3:35 PM IST

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चंपावत: लोहाघाट स्थित बाड़ीगाड़ क्षेत्र में एक दंत चिकित्सक की खाई में गिरने से मौत हो गई. बिडंबना तो देखिए हादसे के बाद उसे समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई, जो एंबुलेंस आई थी, वो भी रास्ते में खराब हो गई. जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर बेहतर चिकित्सा सहायता और सुचारु एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी.

कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी डॉ. लोकेश जोशी (उम्र 40 वर्ष) अपनी पत्नी डॉली जोशी और इकलौती बेटी के साथ बाड़ीगाड़ क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे. सोमवार यानी 2 जून की रात करीब 9 बजे वो स्कूटी से घर पहुंचे. स्कूटी खड़ी करने के बाद जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़े. वैसे ही अंधेरा होने और मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग न होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया. जिससे वो करीब 14 फीट गहरी गाड़ में जा गिरे.

बाड़ीगाड़ में पड़े मिले लोकेश जोशी: काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनकी पत्नी उन्हें देखने बाहर निकलीं. तलाश करने पर लोकेश गाड़ यानी नदी किनारे घायल अवस्था में पड़े मिले. पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया. साथ ही तत्काल 108 एंबुलेंस और डायल 112 से पुलिस सेवा को सूचना दी गई.

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डॉक्टर लोकेश जोशी (फाइल फोटो- Family Members)

रास्ते में एंबुलेंस हुई खराब: स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. इसके बाद एंबुलेंस भी पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल लोकेश को लेकर जा रही एंबुलेंस अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में खराब हो गई.

चादर में लपेटकर पहुंचाया गया अस्पताल: हालात ऐसे बने कि लोगों को उन्हें चादर में लपेटकर वैकल्पिक साधनों से लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा. जहां अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है.

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सदमे में परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लोगों में भारी आक्रोश: स्थानीय लोगों का आरोप है कि एंबुलेंस में न तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं और न ही आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपकरण. लोगों ने एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल: स्थानीय का कहना है कि यदि समय पर बेहतर चिकित्सा सहायता और सुचारु एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध होती, तो शायद एक कीमती जान बचाई जा सकती थी. इस हादसे के बाद पहाड़ी इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी रोष देखने को मिल रहा है.

"जब डॉक्टर को अस्पताल लाया गया, तो उनकी मौत हो चुकी थी, सिर एवं सीने में चोट कर चलते उनकी मौत की वजह सामने आई है. जहां तक एंबुलेंस के खराब होने की बात है, वो अस्पताल से 100 मीटर पहले ही खराब हुई थी."- डॉ. विराज राठी, सीएमएस, उपजिला अस्पताल, लोहाघाट

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Last Updated : June 3, 2026 at 3:35 PM IST

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