फरीदाबाद में नहर में कूदा डेंटल सर्जन, चलती कार में पत्नी से हुआ था विवाद, सर्च ऑपरेशन जारी
फरीदाबाद में डेंटल सर्जन सचिन ने आगरा नहर में छलांग लगा दी. चलती कार में पत्नी से विवाद बढ़ने पर सचिन ने ये कदम उठाया.
Published : May 3, 2026 at 10:44 AM IST
फरीदाबाद: खेड़ी पुल थाना क्षेत्र में सेक्टर-17 के पुल से एक डेंटल सर्जन सचिन ने आगरा नहर में छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि नहर में कूदने से पहले उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था. पत्नी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसे धक्का देकर नहर में कूद गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्च अभियान चलाया. खबर लिखे जाने तक डेंटल सर्जन का कोई सुराग नहीं मिला है.
चलती कार में बढ़ा विवाद: बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम सचिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेक्टर-87 स्थित अपनी बहन के घर से कार में वापस लौट रहा था. बहन के घर पर ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. घर लौटते समय रास्ते में ये विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच चलती कार में झगड़ा होने लगा. इस दौरान सचिन ने सेक्टर-17 के पुल के पास अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी रोक दी और नहर की तरफ जाने लगा.
डेंटल सर्जन ने नहर में लगाई छलांग: जब सचिन नहर में कूदने जा रहा था तब, पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पत्नी को धक्का दिया और आगरा नहर में छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलते ही खेड़ी पुल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. टीम ने बोट की मदद से कई घंटों तक नहर में सचिन की तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढने में सफलता नहीं मिल पाई.
सर्च अभियान जारी: खेड़ी पुल थाना प्रभारी देवेन्द्र ने बताया कि "अभी तक सचिन का कोई पता नहीं चल पाया है. रविवार को दोबारा एसडीआरएफ की टीम के साथ नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. बल्लभगढ़ की यादव कॉलोनी निवासी सचिन (36) पेशे से डेंटल सर्जन हैं. वो मोहना रोड स्थित यादव कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है और वहीं उसका एक डेंटल क्लिनिक भी है."
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