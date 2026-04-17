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कानपुर में डेंटल छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी; कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव

बेटी का अस्पताल बनाने के लिए पिता ने बिहार में खरीद रखा था प्लॉट.

कानपुर में छात्रा ने की खुदकुशी.
कानपुर में छात्रा ने की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:37 PM IST

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कानपुर: मंधना स्थित रामा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अंतिम वर्ष में पढ़ रही इस छात्रा का शव कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गूबा गार्डन स्थित हॉस्टल में मिला. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

मूल रूप से बिहार के मुंगेर की रहने वाली नाजिया हसन (23) मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी. कॉलेज के पास ही एक निजी हॉस्टल में रहती थी. शुक्रवार को जब काफी देर तक नाजिया के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी सहेलियों को अनहोनी की आशंका हुई. छात्राओं ने तुरंत इसकी जानकारी हॉस्टल संचालक और डायल 112 पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर नाजिया का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया.

मृतका के पिता मोहम्मद हसन, जो बिहार में एक ब्लॉक में सेवानिवृत्त लिपिक हैं, खबर सुनकर बदहवास हालत में कानपुर पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी और वे उसे एक सफल डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे. भावुक पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मुंगेर में अस्पताल बनाने के लिए एक प्लॉट भी खरीद लिया था, ताकि नाजिया की पढ़ाई पूरी होते ही वहां उसके लिए अस्पताल खुलवाया जा सके.

पिता ने बताया कि बेटी की सहेलियों ने बताया कि नाजिया गुरुवार शाम को कॉलेज से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई थी, जिसके बाद उसे बाहर नहीं देखा गया. पुलिस अब छात्रा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है ताकि आत्महत्या के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है.

इस मामले में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया छात्रा ने फांसी क्यों लगाई, ये कारण तलाशे जा रहे हैं. कुछ छात्रों से भी पूछताछ की गई है. अगर परिजनों की ओर से तहरीर मिलेगी तो मुकदमा दर्ज होगा.

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