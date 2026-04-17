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कानपुर में डेंटल छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी; कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव

कानपुर: मंधना स्थित रामा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अंतिम वर्ष में पढ़ रही इस छात्रा का शव कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गूबा गार्डन स्थित हॉस्टल में मिला. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

मूल रूप से बिहार के मुंगेर की रहने वाली नाजिया हसन (23) मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी. कॉलेज के पास ही एक निजी हॉस्टल में रहती थी. शुक्रवार को जब काफी देर तक नाजिया के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी सहेलियों को अनहोनी की आशंका हुई. छात्राओं ने तुरंत इसकी जानकारी हॉस्टल संचालक और डायल 112 पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर नाजिया का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया.

मृतका के पिता मोहम्मद हसन, जो बिहार में एक ब्लॉक में सेवानिवृत्त लिपिक हैं, खबर सुनकर बदहवास हालत में कानपुर पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी और वे उसे एक सफल डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे. भावुक पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मुंगेर में अस्पताल बनाने के लिए एक प्लॉट भी खरीद लिया था, ताकि नाजिया की पढ़ाई पूरी होते ही वहां उसके लिए अस्पताल खुलवाया जा सके.