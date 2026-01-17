ETV Bharat / state

कोहरे से नाले में पलटी कार, मासूम की मौत; 10 गाड़ियां टकराईं, 1 की मौत 15 घायल

यूपी में शनिवार को सीजन का सबसे घना कोहरा छाया. इसकी वजह से कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं. कई गाड़ियां टकरा गई हैं.

यूपी में कोहरे का कहर.
यूपी में कोहरे का कहर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:42 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 10:50 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ/फतेहपुर/प्रतापगढ़/बस्ती: यूपी में शनिवार को सीजन का सबसे घना कोहरा छाया. इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हुई हैं. मेरठ में घने कोहरे की वजह से कार नाले में चली गई. इस हादसे में 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई. वहीं, फतेहपुर में कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं.

प्रतापगढ़ जिले में पिकअप और बस की टक्कर में 23 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. रायबरेली में एक ट्रक पलटने से जाम लग गया. बस्ती में एक्सीडेंट के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जल गई.

मेरठ में कार नाले में पलटी: मेरठ के पल्ल्वपुरम थाना क्षेत्र में एक कार नाले में जा गिरी. इससे कार सवार तीन लोग गंभीर घायल हो गए. कार में सवार मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. दौराला के डेयरी कॉलोनी निवासी फर्नीचर व्यापारी संयम कचहरी के पास आयोजित रिंग सेरेमनी में शामिल होने गए थे.

संयम ने बताया कि वापस लौटते समय उनकी पत्नी शालिनी, मां आरती और 18 महीने का बेटा साथ थे. दौराला जाते समय सीएनजी पंप के नजदीक नाले की पुलिया पर घने कोहरे के कारण रास्ता साफ नजर नहीं आया और कार बेकाबू होकर नाले में जाकर पलट गई.

संयम किसी तरह कार से बाहर निकले और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. जब कार सवार मासूम की तलाश की गई तो वह नाले के दूसरी ओर मिला. उसके मुंह में गंदा पानी भर चुका था. परिजन मासूम बच्चे को लेकर निजी हॉस्पिटल पहुंचे. वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसएचओ रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वहां पहुंचकर उस कार को बाहर निकलवाने में सहयोग किया गया. रास्ता क्लियर कराया. उन्होंने बताया कि कोहरा बहुत ज्यादा होने की वजह से कार चालक को यह अहसास ही नहीं हुआ कि नजदीक में नाला है. इस वजह से यह हादसा हुआ.

फतेहपुर में 10 गाड़ियां टकराईं: फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में स्थित सौरा NH-2 पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ. घने कोहरे के कारण करीब 10 वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं.

दुर्घटना में एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे कानपुर रेफर किया गया है. हादसे में रोडवेज बस, कार, डंपर, लोडर और ट्रक की टक्कर हुई है. पुलिस ने बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

रायबरेली में पलटा ट्रक.
रायबरेली में पलटा ट्रक. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रतापगढ़ में यात्री बस की टक्कर: शनिवार सुबह करीब 4 बजे पिकअप और बस की टक्कर में 23 यात्री घायल हो गए हैं. सभी घायलों को प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. यह हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर के पास हुआ.

घने कोहरे के कारण एक निजी बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई. पिकअप में कुल 37 श्रद्धालु सवार थे. सभी श्रद्धालु संतकबीरनगर जिले के लोहरौली थाना शाखा क्षेत्र के रहने वाले हैं. यह लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए प्रयागराज माघ मेला जा रहे थे.

सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलेने पर मौके पर नगर कोतवाल सुभाष पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

इनमें से कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है. पुलिस ने टक्कर मारने वाली प्राइवेट बस को कब्जे में ले लिया है. बस चालक मौके से फरार है. पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटी हुई पिकअप को सड़क से हटाकर प्रयागराज-अयोध्या नेशनल हाइवे पर आवागमन सामान्य किया.

रायबरेली में ट्रक पलटा: रायबरेली में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण डिवाइडर से टकराकर एक ट्रक पलट गया. ट्रक पलटने से सड़क मार्ग जाम हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. रायबरेली-अयोध्या सड़क मार्ग पर मौरंग ले जा रहा ट्रक थाना मिल एरिया में अमावा चौराहे पर हादसे का शिकार हुआ. इस सड़क दुर्घटना में ड्राइवर और क्लीनर बाल-बाल बच गए.

बस्ती में जली कार.
बस्ती में जली कार. (Photo Credit: ETV Bharat)

बस्ती में जली कार: पुलिस के मुताबिक दुबौलिया थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास एक कार खड़ी थी. कार चालक किसी काम से कार खड़ी करके नीचे उतरा. कुछ ही पलों में दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी. कार काफी दूर तक घिसटती चली गई.

टक्कर इतनी भयानक थी शॉर्ट सर्किट से तुरंत कार में आग लग गई. कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलने लगी. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया. तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी.

यह भी पढ़ें: वाराणसी के हर 36 में से एक व्यक्ति को ओरल कैंसर का खतरा; PBCR रिपोर्ट में खुलासा

Last Updated : January 17, 2026 at 10:50 AM IST

TAGGED:

DENSEST FOG OF SEASON UTTAR PRADESH
CAR FALL DRAIN DUE FOG CHILD DEATH
MEERUT BASTI RAIBARELI FOG ACCIDENT
FOG AND ACCIDENT IN UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.