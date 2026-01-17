ETV Bharat / state

कोहरे से नाले में पलटी कार, मासूम की मौत; 10 गाड़ियां टकराईं, 1 की मौत 15 घायल

मेरठ/फतेहपुर/प्रतापगढ़/बस्ती: यूपी में शनिवार को सीजन का सबसे घना कोहरा छाया. इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हुई हैं. मेरठ में घने कोहरे की वजह से कार नाले में चली गई. इस हादसे में 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई. वहीं, फतेहपुर में कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं.

प्रतापगढ़ जिले में पिकअप और बस की टक्कर में 23 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. रायबरेली में एक ट्रक पलटने से जाम लग गया. बस्ती में एक्सीडेंट के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जल गई.

मेरठ में कार नाले में पलटी: मेरठ के पल्ल्वपुरम थाना क्षेत्र में एक कार नाले में जा गिरी. इससे कार सवार तीन लोग गंभीर घायल हो गए. कार में सवार मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. दौराला के डेयरी कॉलोनी निवासी फर्नीचर व्यापारी संयम कचहरी के पास आयोजित रिंग सेरेमनी में शामिल होने गए थे.

संयम ने बताया कि वापस लौटते समय उनकी पत्नी शालिनी, मां आरती और 18 महीने का बेटा साथ थे. दौराला जाते समय सीएनजी पंप के नजदीक नाले की पुलिया पर घने कोहरे के कारण रास्ता साफ नजर नहीं आया और कार बेकाबू होकर नाले में जाकर पलट गई.

संयम किसी तरह कार से बाहर निकले और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. जब कार सवार मासूम की तलाश की गई तो वह नाले के दूसरी ओर मिला. उसके मुंह में गंदा पानी भर चुका था. परिजन मासूम बच्चे को लेकर निजी हॉस्पिटल पहुंचे. वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसएचओ रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वहां पहुंचकर उस कार को बाहर निकलवाने में सहयोग किया गया. रास्ता क्लियर कराया. उन्होंने बताया कि कोहरा बहुत ज्यादा होने की वजह से कार चालक को यह अहसास ही नहीं हुआ कि नजदीक में नाला है. इस वजह से यह हादसा हुआ.

फतेहपुर में 10 गाड़ियां टकराईं: फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में स्थित सौरा NH-2 पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ. घने कोहरे के कारण करीब 10 वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं.

दुर्घटना में एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे कानपुर रेफर किया गया है. हादसे में रोडवेज बस, कार, डंपर, लोडर और ट्रक की टक्कर हुई है. पुलिस ने बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.