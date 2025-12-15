ETV Bharat / state

नूंह में घने कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराये, इंस्पेक्टर सहित दो की मौत, कई घायल

नूंह में कोहरे का कहर ( Etv Bharat )

नूंह: पूरे जिले में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से कई जगहों पर सड़क हादसे हुए. जिले के थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10-12 वाहन और 2 ट्रक आपस में टकरा गए. इस दर्दनाक हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. इसके अलावा जयपुर निवासी खलील की सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं, अन्य जगहों पर हुए हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया. प्रशासन ने की कार्रवाई: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया. फिलहाल एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार का जाम नहीं है. इस बारे में एनएचएआई कर्मचारी श्यामजीत सिंह ने बताया, “कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य थी, जिससे छोटे-छोटे वाहन भी एक-दूसरे से टकरा गए. सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतनी चाहिए.” भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)