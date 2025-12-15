ETV Bharat / state

नूंह में घने कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराये, इंस्पेक्टर सहित दो की मौत, कई घायल

नूंह में घने कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन टकराए. हादसे में 2 की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए.

नूंह में कोहरे का कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 2:12 PM IST

नूंह: पूरे जिले में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से कई जगहों पर सड़क हादसे हुए. जिले के थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10-12 वाहन और 2 ट्रक आपस में टकरा गए. इस दर्दनाक हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. इसके अलावा जयपुर निवासी खलील की सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं, अन्य जगहों पर हुए हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया.

प्रशासन ने की कार्रवाई: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया. फिलहाल एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार का जाम नहीं है. इस बारे में एनएचएआई कर्मचारी श्यामजीत सिंह ने बताया, “कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य थी, जिससे छोटे-छोटे वाहन भी एक-दूसरे से टकरा गए. सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतनी चाहिए.”

भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

इन जगहों पर हुए हादसे: इसी कड़ी में जिले के गांव बनारसी के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 45 के नजदीक 7-8 वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हुए. वहीं, दिल्ली-अलवर रोड पर गांव घासेड़ा, नूंह सदर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई. इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

सड़क सुरक्षा के लिए अपील: एनएचएआई कर्मचारी रितेश ने कहा, “कोहरे में वाहन चलाते समय चालकों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और गति सीमित रखनी चाहिए.” वहीं, कुलदीप, जो बस चला रहे थे, ने कहा, “इस मौसम में अचानक दृश्यता कम होने से ड्राइविंग चुनौतीपूर्ण हो गई है. सभी को धैर्य और सतर्कता से वाहन चलाना चाहिए.”

नूंह में घने कोहरे का कहर (Etv Bharat)

कोहरे से यातायात प्रभावित: जिले में कोहरे के कारण कई हादसे हुए. हादसों और कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ. दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग स्थानों पर कई हादसे हुए, जिनमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. दो व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है. प्रशासन ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने और सर्दी के मौसम में गति सीमित रखने की अपील की है.

Last Updated : December 15, 2025 at 2:12 PM IST

