ग्रेटर नोएडा में कोहरे का कहर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां

घने कोहरे के चलते एक दर्जन से ज्यादा वाहन टकराए : बता दें चक्रसैनपुर दादरी थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते एक दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए. जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई. गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी के मीडिया सेल प्रभारी विजय गौतम ने बताया कि आज शनिवार को थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं घटित हुईं. जिसमें चक्रसेनपुर फ्लाईओवर पर तीन वाहन तथा समाधीपुर फ्लाईओवर पर लगभग एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए.

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ और कई गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गईं. जिसके बाद 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस टोल मैनेजमेंट क्रेन की मदद से साइड वाहनों को साइड किया गया और जाम खुलवाया गया. इस हादसे में एक महिला समेत कई लोग चोटिल हो गए.

क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया : घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया गया. गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस के मुताबिक जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी 13 से 15 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है. आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी और ठंड बढ़ने की आशंका है.

घने कोहरे के चलते एक दर्जन से ज्यादा वाहन टकराए (ETV Bharat)

ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर लगा लंबा जाम : मामले में प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर कोहरे के चलते हुए सड़क हादसे में एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए. जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी घायल हुई है. मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया. इस सड़क हादसे के बाद कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला. वहीं लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई.

ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर क्षतिग्रस्त वाहन (ETV Bharat)

अगले दो दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी : बता दें कि मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, यूपी में अगले दो दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड ने वहां के नदियों और झीलों को जमा दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक जा सकती है. वहीं पूर्वी हवाओं की रफ्तार कम होने से कोहरा और घना होने की आशंका है.

